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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

راضية بحالتي.. فيديو جديد للبلوجر المصرية بعد فقد بصرها في إطلاق نار

البلوجر سارة محمد
البلوجر سارة محمد

عرضت فضائية العربية تصريحات وتقريرا عن البلوجر سارة محمد، قائلة “  بصوا أول حاجة أحب أقولهالكم اني الحمد لله أنا راضية بكل حاجة انا وصلتلها، أنا فقدت عيني بس بردو عندي أمل أن عيني دي في يوم من الأيام تشوف، ولسا الأمل متقطعش عندي”.

 

وكشف التقرير أنه  رغم تأكيد الأطباء فقدانها لبصرها بالكامل، إلا أن المدونة المصرية سارة محمد والتي تبلغ من العمر 21 عاما، تظهر في فيديو جديد تعلن فيه تمسكها بالأمل والإبتسامة تعلو وجهها قائلة "راضية بحالتي".

 

سارة أوضحت أن هناك أملا بعودة بصرها للعين اليسرى بعددما تعرضت لضرر أقل من عينها اليمني.

 

سارة ظهرت في فيديو سابق مع صديقتها كشفت فيه أن علاجها ممكن في إسبانيا.

 

 أثناء وجودها مع خطيبها داخل سيارة

قصة البلوجر سارة أثارت تفاعلا واسعا في السوشيال ميديا بعد تعرضها لإطلاق نار من قبل مجهولين  اثناء وجودها مع خطيبها داخل سيارة على الطريق الصحراوي مما تسبب بإصابتها في عينيها.

سارة محمد السوشيال ميديا الطريق الصحراوي فقدان بصر مصر

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