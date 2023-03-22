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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة: كهربا قد يكون مفاجأة مصر أمام مالاوي

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن هنـاك حديثا داخل الجهاز الفني لصفوف منتخب مصر، حول محمود عبدالمنعم كهربـا وإمكانية قيادة هجوم الفراعنة أمام مالاوي.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "هناك مفاجأة بشأن إمكانية مشاركة كهربا أساسيًا أمام مالاوي في ظل إعجاب فيتوريا بامكانياته وقدراته التهديفية، على حساب مصطفى محمد".

وأضاف: "فيتوريا اختار كهربا للانضمام لمعسكر منتخب مصر لاعجابه بقدراته في مركز المهاجم الصريح، والمدرب يستمع لآراء الجهاز المعاون بشأن امكانية الدفع باللاعب بشكل أساسي في مركز المهاجم، خصوصًا في ظل وجود لاعبين مميزين في الخط الهجومي مثل محمد صلاح وعمر مرموش".

وواصل: "فيتوريا لازال حتى الآن يُفاضل بين كهربا ومصطفى محمد، وأيهما الأفضل في التركيبة الهجومية للمنتخب في وجود صلاح ومرموش".

وأكمل: "هناك ثوابت في تشكيلة منتخب مصر، محمد الشناوي في حراسة المرمى وأحمد حجازي ومحمد عبدالمنعم في الدفاع، ومحمد هاني في مركز الظهير الايمن، وأحمد فتوح في الظهير الايسر".

وزاد: "طارق حامد يحظى بثقة فيتوريا وكذلك محمود حمادة وإمام عاشور وهناك مروان عطية وحمدي فتحي، وفي الهجوم محمد صلاح وعمر مرموش، ولازال مركز المهاجم الصريح لم يُحسم في وجود كهربا ومصطفى محمد".

وأتم: "هناك لاعبين مشاركتهم واردة في المباراة مثل مروان عطية وأحمد سيد زيزو، هناك فرق شاسع بين منتخب مصر ونظيره المالاوي، نتمنى أن تكون سهرة كروية ممتعة، وأن يقدم المنتخب المصري أداء جيد ويسترد عافيته خلال هذه الفترة".

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