إرجاء احتمال توجيه لائحة اتهام جنائية بحق ترامب

أرجأت سلطات نيويورك احتمال توجيه اتهام للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى الأسبوع المقبل، حسبما أفادت، الأربعاء، وسائل إعلام أمريكية.

وسيكون على ترامب الإجابة أمام القضاء في نيويورك بشأن قضية دفع مبلغ 130 ألف دولار، قبل فوزه في الانتخابات الرئاسية للعام 2016، لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز التي يُفترض أنّه أقام معها علاقة.

وكانت وسائل إعلام الأمريكية قد تكهّنت بأنّ هيئة محلّفين كبرى وهي لجنة من المواطنين الذين يتمتعون بصلاحيات تحقيق واسعة، يمكن أن تصوّت، مساء الأربعاء، لصالح وضع لائحة اتهام، لكن قد يستغرق الأمر حتى الأسبوع المقبل كي يعلن المدعي العام في مانهاتن، ألفين برغ، لائحة اتهام.

وقد يمثل ترامب بعد ذلك أمام قاضٍ بعد أن يتم توقيفه لبضع دقائق بشكل رمزي، غير أن صحيفة "نيويورك تايمز" وموقع "إنسايدر" أشارا، نقلًا عن مصدرَين قضائيين، إلى أن اجتماع الأربعاء لهيئة المحلّفين الكبرى قد أُلغي.

ولفت موقع "إنسايدر" إلى أن هيئة المحلفين لن تصوت قبل نهاية الأسبوع، رغم اجتماعها، الخميس، كما هو مقرر، وتنعقد هيئة المحلفين الكبرى أيام الإثنين، والأربعاء، والخميس.

ورفضت ناطقة باسم المدعي العام "التأكيد أو التعليق على المسائل المتعلقة بهيئة المحلفين الكبرى"، وسبق أن أكّد ترامب أنه سيتم توقيفه، الثلاثاء، في قضية دفع رشاوى لممثلة إباحية، غير أن شيئًا لم يحدث.

مكبّل

وسدّد ترامب ضربة استباقية، السبت، معلنًا عبر منصته "تروث سوشال" (Truth Social) أنه سيتم توجيه الاتهام إليه و"توقيفه" رسميًا ورمزيًا الثلاثاء.

وفي حال اعتُقل أو حتى وُجّهت إليه اتهامات، سيشكل الأمر سابقة لرئيس سابق في الولايات المتحدة، ذلك أنه لم يتم توجيه اتهام قط لرئيس أمريكي، سواء كان في منصبه أو بعدما غادر البيت الأبيض.

وقد يتم تصويره وأخذ بصماته، وربما يتم تكبيل يديه لبضع دقائق، بناءً على الإجراءات القانونية الأمريكية، غير أنّ السلطات القضائية في نيويورك تريد تجنّب مثل هذا المشهد والفوضى الإعلامية والسياسية التي قد تتبعه.

من جهته، ندّد الملياردير بـ"حملة اضطهاد" يقودها الديمقراطيون، في الوقت الذي باءت فيه دعواته لـ"الاحتجاج" بالفشل، فقد تجمّع فقط حوالي 40 من مؤيّديه، الثلاثاء، أمام مقرّ إقامته في مارالاغو في فلوريدا، بينما تجمّع عشرات آخرون في نيويورك، الإثنين، خارج قصر العدل وبرج ترامب في الجادة الخامسة.

ومع ذلك، وخوفًا من مواجهات بمدينة شهدت عنفًا في السابق، نبّه متحدث باسم شرطة نيويورك في رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى أن "وجود رجال شرطة يرتدون الزي الرسمي سيزداد في الأحياء الخمسة الرئيسة في المدينة، حتى وإن كان لا يوجد حاليًا أيّ تهديد جدّي في نيويورك".

