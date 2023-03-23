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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أميل للتراث الشعبي.. المؤلف هاني سرحان يكشف كواليس أعماله في رمضان

هاني سرحان
هاني سرحان

كشف المؤلف هاني سرحان عن كواليس مسلسل سوق الكانتو في مداخلة هاتفية مع لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة، وقال هاني سرحان "أحداث مسلسل سوق الكانتو تبدأ سنة 1930، وكنت في البداية أخطط لكتابة عمل عن الوكالة، ولكني دفعني البحث إلى سوق الكانتو الذي وجدت فيه عوالم غنية جذبتني وأبهرتني، خاصةً وهو عالم لم يتحدث عنه أحد من قبل في الدراما، وهذا ما شجعني على كتابته".

وتابع هاني سرحان "بشكلٍ عام، تجذبني الأعمال المتعلقة بالتراث الشعبي لمصر، وهذا ظهر في مسلسل الفتوة، والآن سوق الكانتو، وبعض أحداث المسلسل مستندة على وقائع اجتماعية تاريخية".

وعن تعاونه مع المخرج حسين المنباوي، صرّح هاني سرحان "هذا التعاون الثالث بيننا بعد مسلسل لمس أكتاف والفتوة، وهو مخرج كبير ويهتم بكل التفاصيل ونتناقش كثيرًا في القصة والمشاهد".

وعن تعاونه مع أبطال المسلسل قال هاني سرحان: "أتعاون مع أمير كرارة للمرة الأولى، وهو يقوم بشخصية جديدة عليه تمامًا وهي طه القماش، بينما تقوم مي عز الدين لشخصية فتاة مصرية يونانية وأتعاون معها أيضًا لأول مرة، وفتحي عبد الوهاب بشخصية رشاد أبن حسونة الحرامي وسنكتشف مع الحلقات سبب تسميه بذلك، وسعدت جدًا لأن جميع الممثلين أحبوا الشخصيات وإن شاء الله يراهم الجمهور بشكل مختلف في المسلسل".

ومن المقرر عرض مسلسل سوق الكانتو على منصة WATCH IT وقناة dmc، ومن بطولة النجوم أمير كرارة، مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب،عبد العزيز مخيون، شيرين، مها نصار ومحمود البزاوي، ومن تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي،

ويشارك هاني سرحان، في موسم رمضان أيضًا بمسلسل حرب المستوحى من أحداث حقيقية، ومن المقرر عرضه في العشر أيام الأخيرة من شهر رمضان على قناة ONTV، ويقوم ببطولته النجم أحمد السقا ومحمد فراج ومن إخراج أحمد نادر جلال.

 

حول هاني سرحان

هاني سرحان هو كاتب سيناريو ومؤلف مصري ومؤسس لورشة مصنع الحكايات، استطاع أن يفرض نفسه في سوق الدراما المصرية بجزأين من مسلسل الأب الروحي، والذي حقق نجاحًا كبيرًا خارج مواسم المنافسة المعتادة، نافس في الموسم الرمضاني لأول مرة في 2019 بمسلسل لمس أكتاف، والذي تصدّر قوائم المشاهدات لأسابيع، الأمر الذي دفع النجم ياسر جلال لتكرار التعاون بينهما في مسلسل الفتوة 2020 الذي يدور في زمن قديم من منتصف القرن التاسع عشر في أحياء القاهرة القديمة وعصر الفتوات. وأيضًا مسلسل الاختيار 2: رجال الظل، الذي تصدّر أعلى المشاهدات طوال فترة عرضه موسم رمضان 2021، والاختيار 3: القرار، والذي تناول واحدة من أصعب فترات مصر بالتاريخ الحديث، كما ينتظر المنافسة بمسلسل سوق الكانتو للنجم أمير كرارة في موسم رمضان 2023.

هاني سرحان المؤلف هاني سرحان سوق الكانتو مسلسل سوق الكانتو لميس الحديدي مسلسل حرب

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