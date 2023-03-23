ضمن «كتف فى كتف».. توزيع كراتين رمضان على 4000 مستفيد بالمنوفية

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية ومكتب مشروعات الأورمان، فى توزيع 800 كرتونة كرتونة مواد غذائية على 4000 مستفيد من غير القادرين بمحافظة المنوفية، وذلك فى أول يوم من شهر رمضان المبارك، وضمن مبادرة "كتف فى كتف" التى أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وعرض إمام فوزى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنوفية، الخطة التفصيلية لتوزيع الكراتين حيث شملت: قرى العراقية وزاوية الناعورة وعزبة الشعيرة وشمياطس عزبة المعداوي وعزبة الحلفاية وسيدي صالح وعزبة الصفيح وعشما وكفر عشما وسلامون والساحل وسرسنا وكفر السوالمية مركز الشهداء، وقرى ميت فارس وطوخ طنبشا والدبيبة والشهيد فكرى وعزبة الدبيبة وراتب وشيحة وغرام مركز بركة السبع، وقرى جريس ومنشأة جريس وعزبة مصطفى وعزبة طلعت وقرية ساقية المنقدى وقرية أبوعوالي وعزبة الفراعنة وعزبة القنطرة وعزبة المأمور والجزيرة مركز أشمون.

وأوضح أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أطلق مبادرة "كتف في كتف"، أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر والعالم، وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك وبمشاركة 30 جمعية رئيسية كبرى، ويندرج أسفلها 25 ألف جمعية قاعدية على مستوى الجمهورية، حيث ستعد المبادرة الأكبر لتحقيق الحماية الاجتماعية فى المجتمع المصرى، وبمشاركة عدد كبير من الشباب المتطوع فى كل محافظات مصر.

من جانبه، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن التوزيع تم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وفي إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم.

وقال شعبان إن استراتيجية العمل هذا العام تختلف عن السنين السابقة، فسيتم توزيع آلاف كراتين المواد الغذائية على الأسر غير القادرة، وهذا العام تسعى الجمعية إلى توسيع دائرة التوزيع لتصل إلى المستفيدين من أقاصي المدن والقرى النائية والتي لا يمكن الوصول إليها.

وأضاف أن الجمعية وفي سبيل نجاح مشروعها الإنساني لتوزيع شنطة رمضان على غير القادرين بهذه الكميات الضخمة، يتعاون فريق عملها مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة على مستوى مراكز المحافظة المختلفة لكى تضمن وصول هذه الكميات إلى مستحقيها بشكل فعلي، لافتًا إلى أن توزيع الأورمان لكراتين المواد الغذائية في محافظة المنوفية، يشمل جميع عزب ونجوع وقرى في جميع مراكز المحافظة.