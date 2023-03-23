صدام إنجلترا وإيطاليا .. تعرف على مواعيد مباريات اليوم

يشهد اليوم الخميس 23-3-2023 العديد من المباريات القوية تتصدّرها قمة إيطاليا وإنجلترا في الجولة الأولي للتصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة «يورو 2024»، على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا".
مواعيد مباريات تصفيات أمم أوروبا 2024
كازاخستان X سلوفينيا – 5 مساء
إيطاليا X إنجلترا – 9.45 مساء – Rai 1 - L'Equipe TV
مقدونيا الشمالية X مالطة – 9.45 مساء
سلوفاكيا X لوكسمبرج – 9.45 مساء
البرتغال X ليشتنشتاين – 9.45 مساء - Sport TV1 Portugal
البوسنة والهرسك X أيسلندا – 9.45 مساء
الدانمارك X فنلندا – 9.45 مساء
سان مارينو X إيرلندا الشمالية – 9.45 مساء
مواعيد مباريات تصفيات أمم أفريقيا والقنوات الناقلة
مدغشقر X جمهورية أفريقيا الوسطي - 3 مساء - beIN Sports
الكونغو X جنوب السودان – 6 مساء - beIN Sports
غانا X أنجولا – 6 مساء – beIN Sports
زامبيا X ليسوثو – 6 مساء - beIN Sports
الجابون X السودان – 9 مساء - beIN Sports
الجزائر X النيجر - 11 مساء - beIN Sports
مواعيد مباريات ودية دولية للمنتخبات
الأرجنتين X بنما - 2 فجر الجمعة