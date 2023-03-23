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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدام إنجلترا وإيطاليا .. تعرف على مواعيد مباريات اليوم

منتخب إنجلترا
منتخب إنجلترا

يشهد اليوم الخميس 23-3-2023 العديد من المباريات القوية تتصدّرها قمة إيطاليا وإنجلترا في الجولة الأولي للتصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة «يورو 2024»، على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا".

مواعيد مباريات تصفيات أمم أوروبا 2024

كازاخستان X سلوفينيا – 5 مساء
إيطاليا X إنجلترا – 9.45 مساء – Rai 1 - L'Equipe TV
مقدونيا الشمالية X مالطة – 9.45 مساء
سلوفاكيا X لوكسمبرج – 9.45 مساء
البرتغال X ليشتنشتاين – 9.45 مساء - Sport TV1 Portugal
البوسنة والهرسك X أيسلندا – 9.45 مساء
الدانمارك X فنلندا – 9.45 مساء
سان مارينو X إيرلندا الشمالية – 9.45 مساء

مواعيد مباريات تصفيات أمم أفريقيا والقنوات الناقلة
مدغشقر X جمهورية أفريقيا الوسطي - 3 مساء - beIN Sports
الكونغو X جنوب السودان – 6 مساء - beIN Sports
غانا X أنجولا – 6 مساء – beIN Sports
زامبيا X ليسوثو – 6 مساء - beIN Sports
الجابون X السودان – 9 مساء - beIN Sports
الجزائر X النيجر - 11 مساء - beIN Sports

مواعيد مباريات ودية دولية للمنتخبات 
الأرجنتين X بنما - 2 فجر الجمعة

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