صدام إنجلترا وإيطاليا .. تعرف على مواعيد مباريات اليوم

يشهد اليوم الخميس 23-3-2023 العديد من المباريات القوية تتصدّرها قمة إيطاليا وإنجلترا في الجولة الأولي للتصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة «يورو 2024»، على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا".

مواعيد مباريات تصفيات أمم أوروبا 2024

كازاخستان X سلوفينيا – 5 مساء

إيطاليا X إنجلترا – 9.45 مساء – Rai 1 - L'Equipe TV

مقدونيا الشمالية X مالطة – 9.45 مساء

سلوفاكيا X لوكسمبرج – 9.45 مساء

البرتغال X ليشتنشتاين – 9.45 مساء - Sport TV1 Portugal

البوسنة والهرسك X أيسلندا – 9.45 مساء

الدانمارك X فنلندا – 9.45 مساء

سان مارينو X إيرلندا الشمالية – 9.45 مساء

مواعيد مباريات تصفيات أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

مدغشقر X جمهورية أفريقيا الوسطي - 3 مساء - beIN Sports

الكونغو X جنوب السودان – 6 مساء - beIN Sports

غانا X أنجولا – 6 مساء – beIN Sports

زامبيا X ليسوثو – 6 مساء - beIN Sports

الجابون X السودان – 9 مساء - beIN Sports

الجزائر X النيجر - 11 مساء - beIN Sports

مواعيد مباريات ودية دولية للمنتخبات

الأرجنتين X بنما - 2 فجر الجمعة