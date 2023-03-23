بعد وقف الإجراءات بحقهم.. سجناء فلسطينيون يعلقون إضرابهم عن الطعام | شاهد

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرًا بعنوان، بعد «وقف الإجراءات بحقهم».. سجناء فلسطينيون يعلقون إضرابهم عن الطعام.

ووفقا للتقرير، قرر سجناء فلسطينيون، مساء الأربعاء، تعليق خطوة الإضراب الجماعي المفتوح عن الطعام في السجون الإسرائيلية، التي كان من المقرر أن يخوضوها بدءًا من أول أيام شهر رمضان.

وذكرت هيئة "شؤون الأسرى والمحررين" ونادي "الأسير الفلسطيني" في بيان مشترك، أنه "تم الاتفاق على تعليق خطوة الإضراب بعد مفاوضات مع إدارة السجون نتج عنها نتج عنها وقف الإجراءات العقابية والتعسفية بحق الأسرى".

ولفت الجانبان إلى أنه "سيصدر خلال الساعات القادمة بيان تفصيلي عن لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة".