راعي كنيسة الروم الأرزوذكس بدمياط يوزع فانوس رمضان على الأطفال

اعتاد الأب هشام بندلي، راعي كنيسة الروم الأرزوذكس بدمياط ، أن يشارك المسلمين الاحتفال بأعيادهم والمشاركة في طقوسهم في المناسبات الدينية.

وحرص كاهن كنيسة الروم الأرثوذكس بدمياط، على شراء فوانيس رمضان مصنوعة من الخشب - لارتباطه بصناعة الأثاث فى دمياط - وقام بتوزيعها على الأطفال بمختلف المستشفيات وفي الشوارع أيضا.

كما توجه إلى المستشفى العسكري بدمياط الجديدة، واحتفل مع الطاقم الطبي والمرضي والاطفال المرافقين لهم، بمناسبة قدوم شهر رمضان، ووزع عليهم الفوانيس.

كما اعتاد أن ينظم خلال شهر رمضان حفلا للسحور ويدعو الكثير من الدمايطة للمشاركة في حفل السحور.

قال الأب بندلمون، إنه اعتاد أن يشارك الدمايطة طقوسهم واحتفالاتهم ومع اقتراب شهر رمضان اشترى فانوس رمضان مصنوع من الخشب، مضيفا أن رمضان شهر الخيرات والترابط والتراحم بين المسلمين والمسيحيين لأنه شهر له طقوس خاصة ومرتبط دينيا ويمس مشاعر كل الناس.