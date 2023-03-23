عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

راعي كنيسة الروم الأرزوذكس بدمياط يوزع فانوس رمضان على الأطفال

الاب بندلمون
الاب بندلمون

اعتاد الأب هشام بندلي، راعي كنيسة الروم الأرزوذكس بدمياط ، أن يشارك المسلمين الاحتفال بأعيادهم والمشاركة في طقوسهم في المناسبات الدينية.

وحرص كاهن كنيسة الروم الأرثوذكس بدمياط، على شراء فوانيس رمضان مصنوعة من الخشب - لارتباطه بصناعة الأثاث فى دمياط - وقام بتوزيعها على الأطفال بمختلف المستشفيات وفي الشوارع أيضا.

كما توجه إلى المستشفى العسكري بدمياط الجديدة، واحتفل مع الطاقم الطبي والمرضي والاطفال المرافقين لهم، بمناسبة قدوم شهر رمضان، ووزع عليهم الفوانيس.

كما اعتاد أن ينظم خلال شهر رمضان حفلا للسحور ويدعو الكثير من الدمايطة للمشاركة في حفل السحور.

قال الأب بندلمون، إنه اعتاد أن يشارك الدمايطة طقوسهم واحتفالاتهم ومع اقتراب شهر رمضان اشترى فانوس رمضان مصنوع من الخشب، مضيفا أن رمضان شهر الخيرات والترابط والتراحم بين المسلمين والمسيحيين لأنه شهر له طقوس خاصة ومرتبط دينيا ويمس مشاعر كل الناس.

«علمني حرفة».. دورات تدريبية لشباب وفتيات دمياط

دمياط مستشفيات احتفالات المسيحيين المسلمين والمسيحيين الروم الأرثوذكس شهر رمضان ا خلال شهر رمضان مستشفى العسكري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنان مجدي عبد الوهاب وهذا موعد الجنازة

680 جنيهًا .. مفاجأة في أسعار الذهب عيار 21 الآن أول يوم رمضان

تعرف على مدرب الزمالك الجديد.. مصري وله إنجازات سابقة

صن داونز يخطط لضم صفقة مفاجئة من الأهلي

البانيه رخص 70 جنيهًا.. هزة قوية تضرب أسعار الدواجن أول يوم رمضان

أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الصيفي| تفاصيل

عودة سيارة الشعب.. سعر هيونداي فيرنا الجديدة| صور

الزمالك يخاطب الفيفا لعدم تحويل الأهلي غرامة كهربا في هذه الحالة

موضوعات متعلقة

«علمني حرفة».. دورات تدريبية لشباب وفتيات دمياط

دورات تدريبية وتنمية المهارات لذوى الهمم بقادرون باختلاف في دمياط

ترشيحاتنا

بسبب أوكرانيا.. بكين تتهم واشنطن بالتنصل من مسئولياتها

سلوفاكيا تعلن إرسال 4 طائرات "ميج 29" إلى أوكرانيا

عبر المجال السعودي.. إسرائيل تعلن عن استئناف رحلاتها مع الهند أكتوبر المقبل

وزير الري: تقديرات البنك الدولي تشير لارتفاع درجات الحرارة في مصر وانخفاض الأمطار

شيء يخفونه.. وزير الخارجية الروسي يفجر مفاجأة بشأن نورد ستريم

من طراز "ليوبارد 2"..فنلندا تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تضرب البلاد غدًا| ماذا تعرف عن نوة العوة وبرد العجوزة

تحذير من تناول 3 أطعمة في السحور.. تزيد من العطش وتسبب السمنة

تعرف على مدرب الزمالك الجديد.. مصري وله إنجازات سابقة

الصور الأخيرة لـ أبلة فضيلة قبل رحيلها| شاهد

فيديو

وجه شاحب ووزن زائد.. سر ظهور شيرين عبد الوهاب بملامح صادمة |فيديوجراف

أبرزهم مؤمن زكريا.. نجوم الرياضة يشهدون ليلة عُمر إمام عاشور| فيديو جراف

بحترم خالد يوسف وأحمد الفيشاوي مش عاتق.. تصريحات صريحة لـ رانيا يوسف

فرق العمر مش كبير أوي.. حكاية علاقة رانيا يوسف وأحمد الفيشاوي وحقيقة الزواج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

أحمد نجم

صيام الضمير وتهذيب النفس

مديحة عاشور

ما بعد عيد الأم

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

مني أحمد

الفكرة

نهال علام

كتف في كتف

اﻟﻤﺰﻳﺪ