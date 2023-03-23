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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بشائر شهر رمضان| هبوط أسعار الدواجن والبيض.. ومفاجأة في البانيه

الدواجن
الدواجن

في أول أيام شهر رمضان الكريم، تراجعت أسعار الدواجن في مصر، بالمزارع المحلية بنحو 5 جنيهات، ليصل سعر الكيلو الواحد من 75 إلى 70 جنيهًا، ويتم طرحه للمستهلك بدءًا من 80 جنيهًا.

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برلماني يضع حلولا لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار الدواجن خلال شهر رمضان المبارك

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البانيه رخص 70 جنيهًا.. هزة قوية تضرب أسعار الدواجن أول يوم رمضان


ويتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم بين 92 و93 جنيهًا، ويتراوح سعر البانيه بين 140و155جنيهًا.

الدواجن

أزمة وعدت

 

وفي ذات السياق، علق سامح السيد رئيس شعبة الدواجن  بالغرفة التجارية بالجيزة، على أزمة الدواجن، قائلا: "شهدنا أزمة عابرة في الدواجن  لكنها انتهت ولن تحدث مجددا"، مضيفا: " الارتفاع الكبير في أسعار  الدواجن كان أزمة عابرة وانتهت، ونشهد حاليا انخفاض واستقرار في أسعار الدواجن".

 

وأشار: "الأعلاف متوفرة في الأسواق وتم دخول كميات كبيرة من  الكتاكيت وزيادة  الدورات الإنتاجية إضافة إلى الدواجن البرازيلي  التي أدت إلى  زيادة المعروض".

 

 

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