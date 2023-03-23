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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني يضع حلولا لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار الدواجن خلال شهر رمضان المبارك

النائب السيد شمس
النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب

طالب النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب من الحكومة اتخاذ جميع الاجراءات التي تكفل مواجهة أزمة ارتفاع أسعار الدواجن خاصة خلال شهر رمضان المبارك ، مشيراً إلى أنه يجب أن تتضمن هذه الإجراءات الاخذ برؤية الاتحاد العام لمنتجي الدواجن والتي تتمثل في ضرورة وجود مخزون استراتيجي من الذرة لمدة 4 أشهر حتى لا يتم افتقاد حلقة من حلقات صناعة الدواجن.

 

وقال " شمس الدين " فى بيان له أصدره اليوم إن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن أكد أن الإفراجات عن الأعلاف غير كافية لأن ما تم الإفراج عنه 2.5 مليون طن في حين الحاجة خلال تلك الفترة -5 أشهر- 4 ملايين طن ، مطالباً بضرورة ان تسارع في اتخاذ جميع الخطوات التي تكفل عودة من خرجوا من صناعة الدواجن وهذا لن يكون إلا من خلال ضمان وجود الأعلاف والمواد الخامة بشكل مستدام وحينها تبدأ الأسعار في التراجع وتكون متوازنة.

 

وأكد النائب السيد شمس الدين الأهمية الكبيرة لصناعة الدواجن فى مصر نظراً لأن قطاع إنتاج الدواجن في مصر قوامه 37 ألف مزرعة تسمين وبياض وأمهات ولا يوجد فيه احتكار مشيراً الى أن هذا القطاع يستوعب الملايين من الأيدي العاملة به ولابد من تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لصناعة الدواجن في مصر.

 

وقال النائب السيد شمس الدين إن مصر قبل جائحة كورونا والتداعيات السلبية والخطيرة للازمة العالمية العالمية كانت قد اوشكت على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن وكانت قاب قوسين أو أدنى من الاتجاه الى تصدير الدواجن مطالباً من الحكومة الإسراع في دعم هذا القطاع الحيوي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الثروة الداجنة والاتجاه الى تصدير الدواجن خلال الفترة القادمة.

وأكد النائب السيد شمس الدين أن ذلك الأمر لن يتحقق الا من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأعلاف أولا وعدم الاتجاه إلى استيراد الأعلاف ، مطالباً من الحكومة التوسع فى زراعات المحاصيل الزراعية الخاصة بالأعلاف من خلال تقديم المزيد من الحوافز المالية التشجيعية للمزارعين حتى يتوسعوا في زراعة محاصيل الاعلاف وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه إذا توفرت الخامات اللازمة لصناعة الدواجن فلن يخرج أي منتج من عملية الإنتاج.

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