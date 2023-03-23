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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الحلقة الأولى من فطار النجوم..أبو جريشة يروي حكايات وذكريات الطفولة في رمضان

علي أبو جريشة
علي أبو جريشة

حل علي أبو جريشة نجم منتخب مصر والنادي الإسماعيلي، في عصره الذهبي، ضيفًا بالحلقة الأولى من برنامج فطار النجوم، الذي تقدمه الإعلامية نانسي القاضي، بقناة صدى البلد 2، خلال شهر رمضان الكريم.

وتحدث فاكهة الكرة المصرية، عن حرصه على الحفاظ على كل طقوس رمضان من شراء الفوانيس للأحفاد، وتعليق الزينة، كما يحرص على قضاء شهر رمضان المبارك وسط العائلة.

وروى أبو جريشة، ذكرياته ومشاركته في الدورات الرمضانية خلال فترة طفولته وشبابه، وكانت كرة التنس بدل الكرة الشراب للعب بها في شوارع الإسماعيلية.

وأضاف أبو جريشة، أن ذكريات الطفولة كانت مع والدته ووالده في شهر الخير والبركة، ووسط العائلة الكروية، متابعًا أنه مازال يمارس رياضة المشي بعد الإفطار، وتذكر أيام الطفولة والأجواء الرائعة بين العائلات.

يذكر أن برنامج «فطار النجوم»، الذي تقدمه الإعلامية نانسي القاضي، يعرض على قناة «صدى البلد»، من جديد مع بداية أول أيام شهر رمضان الكريم.

ويستمر برنامج «فطار النجوم» خلال أيام شهر رمضان الكريم، حيث تدور فكرة البرنامج، حول التواجد في منزل أحد نجوم الكرة والرياضة في مصر، أثناء الإفطار وسط أسرته والتجمع العائلي، للحديث عن الأجواء الرمضانية وطقوسه خلال الشهر الكريم.

ويُعرض برنامج «فطار النجوم» على قناة «صدى البلد»، للعام الثالث على التوالي، بعد النجاحات التي حققها على مدار العامين الماضيين.

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