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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ضربت الضباط فحملوها.. فيديو صادم لمشاجرة على متن طائرة في أمريكا

فيديو صادم لمشاجرة
فيديو صادم لمشاجرة على متن طائرة في أمريكا

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على راكبة شابة على متن طائرة تابعة لشركة فرونتير إيرلاينز في مطار ميامي الدولي بعد أن دخلت في شجار مع راكب آخرعلى متن الطائرة

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، ظهرت سيمون برينا كيم ، 24 عاما، من مدينة كيلين، بولاية تكساس، شمال شرق الولايات المتحدة تتشاجر وتصرخ وتهدد راكبا بالضرب أثناء وقوفها في ممر الطائرة قبل اقلاعها. 

مشاجرة على متن طائرة 

وكشف مقطع الفيديو الصادم، أنه عندما رفضت الراكبة مغادرة الطائرة عندما طلب منها أحد أفراد الطائرة ذلك، قام مجموعة من ضباط الشرطة بحملها من جميع أطرافها وركلها وسحلها أثناء طريقهم لوضعها في سيارة الشرطة أمام الطائرة. 

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن الطائرة التي حدثت عليها المشاجرة التي قامت فيها الراكبة بركل ضباط الشرطة وعض بعضهم كانت تستعد للتوجه إلى فيلادلفيا، أكبر مدن ولاية بينسلفانيا، وخامس أكبر مدن الولايات المتحدة الأمريكية.

وتواجه الراكبة الأمريكية عدة تهم، تشمل: "ضرب ضابط شرطة، ومقاومة ضابط بالعنف، وثلاث جنح بالاعتداء على ضابط، وجنحة أخرى بالتعدي على ممتلكات الغير.

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الراكبة

 

الضباط يحملونها

 

 


 

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