عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

داعش يرتكب مجزرة بشعة بحق مدنيين في سوريا.. تفاصيل

عناصر داعش الإرهابية
عناصر داعش الإرهابية - ارشيفي

أفادت "العربية " نقلا عن المرصد السوري لحقوق الإنسان بسوريا أن تنظيم داعش الإرهابي ارتكب جريمة مروعة في وادي العزيب بريف سلمية الشرقي،  بحق عدد من المدنيين، حيث راح ضحيتها 7 مدنيين ينحدرون من مدينة أبو الظهور بريف إدلب.

 

وقتل المدنيون - بحسب المرصد - نحرا على يد خلايا تنظيم  داعش الإرهابي، أثناء جمعهم ”الكمأة” في منطقة الواقعة ما بين جرف مارينا وحريبة شرق أثريا بريف سلمية شرقي حماة.

 

وتعتبر “الكمأة” مصدر رزق للمواطنين، حيث تباع بسعر يصل لنحو 75 ألف ليرة سورية للكيلو الواحد، بينما يتم بيع الكيلو الواحد في دمشق قرابة 180 ألف ليرة سورية.

"التحالف الدولي" يؤكد مواصلة الجهود للقضاء على "داعش" في سوريا والعراق

مقتل 3 مدنيين واختطاف 26 آخرين.. داعش يشن هجوما جديدا في سوريا

سوريا المرصد السوري تنظيم داعش حقوق الإنسان المرصد السوري لحقوق الإنسان تنظيم داعش الإرهابي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الهلال السوداني يطالب بتطبيق المادة 24 أمام الأهلي| ماذا تعني وهل يستجيب الكاف ؟

بعد حلقة محمد رمضان وضربة الكرسي .. أول تعليق من رامز جلال

أمطار رعدية غزيرة.. موجة غير مستقرة تضرب البلاد لمدة 72 ساعة

أحدها لم يخسر مباراة| من سيواجه الأهلي في ربع النهائي حال الصعود؟

تضرب البلاد غدًا| ماذا تعرف عن نوة العوة وبرد العجوزة

وفاة الفنان مجدي عبد الوهاب وهذا موعد الجنازة

صن داونز يخطط لضم صفقة مفاجئة من الأهلي

بالأسماء.. مهيب عبد الهادي: الزمالك يتحرك لضم 3 صفقات سوبر

موضوعات متعلقة

السودان يستعيد عددا من مواطنيه بعد انضمامهم لتنظيم داعش في سوريا

بضربة أمريكية في سوريا.. مقتل "أبو سارة العراقي" القيادي بتنظيم داعش

ترشيحاتنا

أفضل النصائح لقائدي السيارات في رمضان

احتجاجات فرنسا تمثل خطرا على حياة ملك إنجلترا.. ماذا يحدث؟

إعلان عاجل من الجيش الأوكراني بشأن الانسحاب الروسي من خيرسون

داعش يرتكب مجزرة بشعة بحق مدنيين في سوريا.. تفاصيل

عصيان ضد الحكومة في باريس.. احتجاجات فرنسا تخرج عن السيطرة| فيديو

الصور الأولى لحادث حريق مصنع مراتب بالمنطقة الصناعية في العبور بالقليوبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من كل محافظة أكلة.. اليخني الصعيدي.. ما هو وما طريقة عمله؟

هاجمتها رانيا يوسف في أول أيام رمضان| من هي الممثلة روان الفؤاد؟

مسلسل ستهم الحلقة 1.. قتل إياد نصار وارتداء روجينا زي الرجال

على الفطار .. 3 طرق طبيعية لعلاج الحموضة في رمضان

فيديو

في اول رمضان ..الروماني بورقا دانيلو مدرب نادي احد السعودي ينطق الشهادتين

نوة العوة تضرب البلاد غدا | تفاصيل

رانيا يوسف في تصريحات جريئة.. مش لاقية راجل مناسب وأحمد الفيشاوي مش عاتق وخالد يوسف بحترمه «فيديوجراف»

تحذير من تناول هذه الأطعمة بالسحور | تعليمات وزارة الصحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

وداعا أبلة فضيلة

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

أحمد نجم

صيام الضمير وتهذيب النفس

مديحة عاشور

ما بعد عيد الأم

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

مني أحمد

الفكرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ