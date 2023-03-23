داعش يرتكب مجزرة بشعة بحق مدنيين في سوريا.. تفاصيل

أفادت "العربية " نقلا عن المرصد السوري لحقوق الإنسان بسوريا أن تنظيم داعش الإرهابي ارتكب جريمة مروعة في وادي العزيب بريف سلمية الشرقي، بحق عدد من المدنيين، حيث راح ضحيتها 7 مدنيين ينحدرون من مدينة أبو الظهور بريف إدلب.

وقتل المدنيون - بحسب المرصد - نحرا على يد خلايا تنظيم داعش الإرهابي، أثناء جمعهم ”الكمأة” في منطقة الواقعة ما بين جرف مارينا وحريبة شرق أثريا بريف سلمية شرقي حماة.

وتعتبر “الكمأة” مصدر رزق للمواطنين، حيث تباع بسعر يصل لنحو 75 ألف ليرة سورية للكيلو الواحد، بينما يتم بيع الكيلو الواحد في دمشق قرابة 180 ألف ليرة سورية.