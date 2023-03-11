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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل ثلاثة مدنيين واختطاف 26 آخرين.. داعش تشن هجوماً جديد في سوريا

صدى البلد

أعلن المرصد السوري عن مقتل ثلاثة مدنيين السبت خلال جمعهم الكمأة في شمال سوريا جراء هجوم شنّه مسلحون تابعون لخلايا تنظيم "داعش"، ووخطف 26 آخرين، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

وأضاف المرصد أن "مسلحين تابعين على الأرجح لخلايا تنظيم "داعش" استهدفوا عمال جمع الكمأة في بادية خناصر في ريف حلب الجنوبي الشرقي".

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وأوضح المرصد أن المهاجمين "قتلوا ثلاثة من العمال ذبحاً بالسكاكين، وخطفوا 26 آخرين على الأقل، بينهم نساء، إلى جهة مجهولة".

وشن التنظيم منذ شهر فبراير الماضي وخصوصاً منذ بداية موسم جمع الكمأة، بشكل متكرر هجمات تستهدف العمال في البادية السورية المترامية الأطراف، تتخللها عمليات إطلاق رصاص وخطف.

وبحسب المرصد، قتل 139 شخصاً على الأقل، غالبيتهم الساحقة من المدنيين، منذ مطلع شهر فبراير جراء هجمات مباغتة شنها التنظيم أو انفجار ألغام زرعها خلال سيطرته على مساحات واسعة في سوريا.

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