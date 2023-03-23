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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ليل أم البنات الحلقة 1.. سهير رمزى تدخل فى صراع مع عم بناتها

سهير رمزى
سهير رمزى

شهدت أحداث مسلسل "ليل أم البنات" أحداث مثيرة وصراع بين المعلمة ليل "سهير رمزى" وعم بناتها راضى "ياسر على ماهر" وذلك حول ميراث بناتها بعد وفاة شقيقه وزوجها.

وهددت ليل عم بناتها راضى بأنها لم تتركه اذا قام باذية بناتها كما أن بناتها قمن بطرح عمهن من المنزل وذلك بعد دخول إحدى بناتها "منة عرفة" فى غيبوبه بعد مواجهة عمها.

سهير رمزى

تحدثت الفنانة سهير رمزي، عن تفاصيل دورها فى مسلسل أم البنات، قائلة: "أكون بشخصية بلوك جديد بالنسبة لي.. ودائما ما كان الناس تتعود علي بالشعر الأشقر، ولكنها المرة الأولي لي لتقديم عمل بالشعر الأسود".

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وأضافت خلال حوارها ببرنامج "ذا شو" المذاع عبر فضائية "الحياة"، انها تقوم بدور الأم التي لديها خمس بنات، وتصور مدي كفاح تلك الأم وتصارع مع الحياة وتضع فى مواقف صعبة جدا حتي تخرج ببناتها بأحسن صورة.

أبطال مسلسل ليل ام البنات

مسلسل ليل أم البنات بطولة  سهير رمزي، ناصر سيف، محمد مهران، فريال يوسف، محمد عبد الجواد، حنان سليمان، حنان يوسف، ياسر علي ماهر، ايمن عزب، سميرة صدقي، مادلين طبر، فاطمة الكاشف، والفنانين الشباب: هاجر الشرنوبي، ديانا هشام، منة عرفة، هايدي رفعت، سيلين عبد العزيز، محمد احمد ماهر، احمد جمال سعيد، حسن عيد، رانيا الخواجة، صوفيا، ومن تأليف احمد صبحي، ومن اخراج عبد العزيز حشاد.

سهير رمزي محمد مهران الفنانة سهير رمزي فريال يوسف مسلسل ليل أم البنات ليل أم البنات مسلسل أم البنات

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