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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صرف التعويضات للمزارعين المستحقين بمركزي العريش والشيخ زويد بسيناء

اللواء محمد عبد الفضيل
اللواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء

أعلنت مديرية الزراعة محافظة شمال سيناء "الإدارة العامة للتنمية والتوطين" ،  كشوف بأسماء المزارعين المستحقين،  الذين تم مراجعه ملفاتهم من لجنة فحص الملفات للطعن عليهم بمديرية الزراعة لمده 15 يوم من تاريخ 23مارس 2023 إلي  7 ابريل 2023م. وذلك لصرف التعويضات بمركزي العريش و الشيخ زويد. 

 

 

٢٥ اسما :

وقد تضمنت  الكشوف ٢٥ اسما كالآتي : 


في مركز العريش ( ارض وضع يد ) عدد المزارعين (9) مزارعين ، تبدأ باسم سميرة صابر غنيم مغنم   ، وتنتهي باسم  سليمه سالمان محمود سليمان
وفي مركز العريش ( ارض هيئة ) عدد المزارعين (1) مزارع  ، تبدأ باسم  بهاء سعيد محمد عبدالعزيز.
وفي قرية الشلاق مركز الشيخ زويد ،  عدد المزارعين (1) مزارع، تبدأ باسم  نايف أصبيح حسن أصبيح  .    
وفي قرية الخروبة مركز الشيخ زويد ،  عدد المزارعين (14) مزارعا،   تبدأ باسم / أمنه نصار سالمان أبو هاني   ، وتنتهي باسم عاطف محمد سليمان عبيد.
 

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سيناء تعويضات المزارعين المستحقين أراضي

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