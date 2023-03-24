صرف التعويضات للمزارعين المستحقين بمركزي العريش والشيخ زويد بسيناء

أعلنت مديرية الزراعة محافظة شمال سيناء "الإدارة العامة للتنمية والتوطين" ، كشوف بأسماء المزارعين المستحقين، الذين تم مراجعه ملفاتهم من لجنة فحص الملفات للطعن عليهم بمديرية الزراعة لمده 15 يوم من تاريخ 23مارس 2023 إلي 7 ابريل 2023م. وذلك لصرف التعويضات بمركزي العريش و الشيخ زويد.

٢٥ اسما :

وقد تضمنت الكشوف ٢٥ اسما كالآتي :



في مركز العريش ( ارض وضع يد ) عدد المزارعين (9) مزارعين ، تبدأ باسم سميرة صابر غنيم مغنم ، وتنتهي باسم سليمه سالمان محمود سليمان

وفي مركز العريش ( ارض هيئة ) عدد المزارعين (1) مزارع ، تبدأ باسم بهاء سعيد محمد عبدالعزيز.

وفي قرية الشلاق مركز الشيخ زويد ، عدد المزارعين (1) مزارع، تبدأ باسم نايف أصبيح حسن أصبيح .

وفي قرية الخروبة مركز الشيخ زويد ، عدد المزارعين (14) مزارعا، تبدأ باسم / أمنه نصار سالمان أبو هاني ، وتنتهي باسم عاطف محمد سليمان عبيد.

