استجابة فورية .. أمن الإسكندرية يقدم المساعدة لسيدة مريضة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية استراتيجيتها الهادفة فى أحد محاورها لتفعيل الدور المجتمعى والإنسانى بكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى .

تبلغ لقسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية من ("إحدى السيدات" ، مقيمة بدائرة القسم) إلتمست خلاله مساعدتها فى نقلها من الشقة محل سكنها لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج لكونها مريضة ولا تقوى على الحركة .

على الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية لمحل البلاغ وتم نقلها لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم.

وتقدمت المواطنة سالفة الذكر بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الإستجابة الفورية وسرعة تلبية إستغاثتها.