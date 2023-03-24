ناقد فني: هناك تنافس بين عدد كبير من نجوم دراما رمضان 2023.. فيديو

قال الناقد الفني ، أحمد سعد الدين ، إن هناك تنافسا كبيرا بين عدد من النجوم في دراما رمضان 2023 ، مشيرا إلى أن أكثر تركيزه لمشاهدة الحلقات الأولى من المسلسلات المطروحة كان مسلسل خالد النبوي ، ومحمد رمضان .

ولفت أحمد سعد الدين ، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية " إكسترا نيوز " ، أن العنصر الأساسي بين المسلسلات في رمضان ، وهي أن كل المؤلفين عاملين " فرشة للمسلسل " ، لتوضيح ما يتحدث عنه المسلسل .

وتابع ، أن هناك تطورا غير طبيعي في الإخراج ، والتصوير ، والمونتاج والموسيقى التصويرية ، مردفا : " مش هنعرف نحكم من الحلقات الأولى بس الدخلات كلها قوية .