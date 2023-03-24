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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ناقد فني: هناك تنافس بين عدد كبير من نجوم دراما رمضان 2023.. فيديو

دراما رمضان
دراما رمضان

قال الناقد الفني ، أحمد سعد الدين ، إن هناك تنافسا كبيرا بين عدد من النجوم في  دراما رمضان 2023  ، مشيرا إلى أن أكثر تركيزه لمشاهدة الحلقات الأولى من المسلسلات المطروحة كان مسلسل خالد النبوي ، ومحمد رمضان .

ولفت أحمد سعد الدين ، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية " إكسترا نيوز " ، أن العنصر الأساسي بين المسلسلات في رمضان ، وهي أن كل المؤلفين عاملين " فرشة للمسلسل " ، لتوضيح ما يتحدث عنه المسلسل .

وتابع ، أن هناك تطورا غير طبيعي في الإخراج ، والتصوير ، والمونتاج والموسيقى التصويرية ، مردفا : " مش هنعرف نحكم من الحلقات الأولى بس الدخلات كلها قوية . 

دراما رمضان 2023 توك شو الناقد الفني أحمد سعد الدين برنامج هذا الصباح

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