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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدولار ينخفض مقابل العملات العالمية اليوم.. تفاصيل

الدولار ينخفض مقابل
الدولار ينخفض مقابل العملات العالمية اليوم | تفاصيل

استقر الدولار قرب أدنى مستوياته في 7 أسابيع، اليوم الجمعة، إذ أبقى القلق بشأن البنوك المستثمرين في حالة حذر، وقيم المتعاملون احتمالات أن يتوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن رفع أسعار الفائدة.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 0.097% إلى 102.48 نقطة، ليبقى أعلى قليلًا من أدنى مستوى في سبعة أسابيع عند 101.91 الذي لامسه أمس الخميس.

وحقق المؤشر مكاسب طفيفة أمس الخميس، هي الأولى له في ستة أيام تداول.

ورفع مجلس الاحتياطي يوم الأربعاء الماضي، أسعار الفائدة 25 نقطة أساس كما كان متوقعًا، لكنه اتخذ موقفًا حذرًا بشأن المزيد من الزيادات بسبب الاضطرابات التي يشهدها القطاع المصرفي، حتى مع إبقاء رئيس المجلس جيروم باول، الباب مفتوحًا أمام رفع آخر في أسعار الفائدة إذا لزم الأمر.

انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية، مقابل ست عملات رئيسية 0.097% إلى 102.48 نقطة، ليبقى أعلى قليلًا من أدنى مستوى في سبعة أسابيع عند 101.91 نقطة
وأكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، أمس الخميس، أنها مستعدة لاتخاذ مزيد من الإجراءات لضمان بقاء ودائع الأمريكيين المصرفية آمنة لتهدئة المستثمرين.

وارتفع الين 0.5 % إلى 130.16 مقابل الدولار، بعد أن لامس أعلى مستوى في ستة أسابيع عند 130.055 في وقت سابق من الجلسة.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.2285 الدولار، بعد أن لامس أعلى مستوى في سبعة أسابيع عند 1.2341 دولار أمس الخميس في تعاملات متقلبة.

وصعد اليورو 0.03% عند 1.0833 دولار، ليظل أقل من أعلى مستوى له في سبعة أسابيع عند 1.0930 دولار الذي لامسه أمس الخميس.

وسينصب تركيز المستثمرين على بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر مارس من منطقة اليورو وألمانيا وفرنسا وبريطانيا المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم لتقييم حالة الاقتصاد الأوروبي.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.07 % إلى 0.669 مقابل الدولار، بينما انخفض الدولار النيوزيلندي 0.14 % إلى 0.624 مقابل الدولار.

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