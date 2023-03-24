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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات.. أسعار رينو ميجان 2023 في مصر.. سعر انفينيتي كيو 60 موديل 2023 بالسعودية

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي :

 

أسعار رينو ميجان 2023 في مصر.. صور

كشف الوكيل المحلي للعلامة التجارية الفرنسية رينو عن تحديث جديد لأسعار أشهر سيارتها السيدان المطروحة في السوق المصري ميجان موديل 2023، والتي تتوفر بـ 7 فئات في السوق المصري.

 

سعر بيجو 3008 الجديدة بالسوق المصري| صور

شهدت أسعار سيارة الكروس أوفر الفرنسية بيجو 3008 موديل 2023 زيادة جديدة على جميع فئاتها المطروحة بالسوق المصري، وعددها 4 فئات. 

 

سعر انفينيتي كيو 60 موديل 2023 في السعودية| صور

تعتبر العلامة التجارية اليابانية انفينيتي قسم السيارات الفاخرة لدى شركة نيسان اليابانية الشهيرة، والتي تتميز بإصدارتها الأنيقة والمميزة، وتعتبر 60 موديل 2023 أحد أشهر سيارتها وأكثرها شعبية في السعودية.

 

فورد تتوقع خسائر بـ3 مليارات دولار بسبب السيارات الكهربائية

تتوقع شركة فورد موتورز أن تخسر أعمالها في مجال السيارات الكهربائية 3 مليارات دولار هذا العام بينما تتوقع زيادة الأرباح لوحدات الاحتراق الداخلي والمركبات التجارية.

 

تويوتا توقف إنتاج كامري في اليابان بعد 43 عاما

قررت تويوتا أنهاء انتاج سيارتها السيدان الشهيرة كامري للأبد في السوق اليابان، وذلك بعد مرور 43 عاماً، وتمكنت الشركة اليابانية من بيع أكثر من 21 مليون نسخة منها في جميع أنحاء العالم، منها 1.3 مليون في اليابان، ولكن يبدو أن المستهلكين المحليين لم يعودوا مهتمين بسيارة السيدان متوسطة الحجم بعد الآن، مع خروج 6000 سيارة فقط من ساحات البيع اليابانية في عام 2022.

 

اليابان تويوتا فورد السعودية إنفينيتي بيجو

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