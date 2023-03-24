أخبار السيارات.. أسعار رينو ميجان 2023 في مصر.. سعر انفينيتي كيو 60 موديل 2023 بالسعودية

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي :

كشف الوكيل المحلي للعلامة التجارية الفرنسية رينو عن تحديث جديد لأسعار أشهر سيارتها السيدان المطروحة في السوق المصري ميجان موديل 2023، والتي تتوفر بـ 7 فئات في السوق المصري.

شهدت أسعار سيارة الكروس أوفر الفرنسية بيجو 3008 موديل 2023 زيادة جديدة على جميع فئاتها المطروحة بالسوق المصري، وعددها 4 فئات.

تعتبر العلامة التجارية اليابانية انفينيتي قسم السيارات الفاخرة لدى شركة نيسان اليابانية الشهيرة، والتي تتميز بإصدارتها الأنيقة والمميزة، وتعتبر 60 موديل 2023 أحد أشهر سيارتها وأكثرها شعبية في السعودية.

تتوقع شركة فورد موتورز أن تخسر أعمالها في مجال السيارات الكهربائية 3 مليارات دولار هذا العام بينما تتوقع زيادة الأرباح لوحدات الاحتراق الداخلي والمركبات التجارية.

قررت تويوتا أنهاء انتاج سيارتها السيدان الشهيرة كامري للأبد في السوق اليابان، وذلك بعد مرور 43 عاماً، وتمكنت الشركة اليابانية من بيع أكثر من 21 مليون نسخة منها في جميع أنحاء العالم، منها 1.3 مليون في اليابان، ولكن يبدو أن المستهلكين المحليين لم يعودوا مهتمين بسيارة السيدان متوسطة الحجم بعد الآن، مع خروج 6000 سيارة فقط من ساحات البيع اليابانية في عام 2022.