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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فورد تتوقع خسائر بـ3 مليارات دولار بسبب السيارات الكهربائية

فورد تتوقع أن خسائر
فورد تتوقع أن خسائر بقيمة 3 مليارات بسبب السيارات الكهربائية

تتوقع شركة فورد موتورز أن تخسر أعمالها في مجال السيارات الكهربائية 3 مليارات دولار هذا العام بينما تتوقع زيادة الأرباح لوحدات الاحتراق الداخلي والمركبات التجارية.

 

توقعت فورد اليوم أن الخسائر من سيارة Model e EV ستزيد بنسبة 50% تقريبًا في عام 2023 من 2.1 مليار دولار العام الماضي مع استمرار الاستثمارات في تعزيز الإنتاج وتطوير منتجات الجيل التالي على منصة كهربائية مخصصة.

فورد تتوقع أن خسائر بقيمة 3 مليارات بسبب السيارات الكهربائية

تتوقع فورد في الوقت نفسه أرباحًا بقيمة 7 مليارات دولار قبل الفوائد والضرائب (EBIT) لشركة Ford Blue، وحدة أعمال الاحتراق الداخلي ، وحوالي 6 مليارات دولار لوحدة المركبات التجارية Ford Pro، وفي عام 2022 حققت Ford Blue و Ford Pro  نحو 6.8 مليار دولار و 3.2 مليار دولار على التوالي.

 

تؤكد الأرقام ما كان يفترضه المحللون والمستثمرون ، أي أن أعمال السيارات التقليدية التي تعمل بالبنزين لدى فورد قد حققت أرباحًا وساعدت في تمويل الاستثمارات في مجال السيارات الكهربائية ومشاريع التنقل الأخرى.

فورد تتوقع أن خسائر بقيمة 3 مليارات بسبب السيارات الكهربائية

هذه هي المرة الأولى التي تنشر فيها شركة فورد نتائجها علنًا لكل وحدة من الوحدات الثلاث التي تم إنشاؤها في عام 2022 كجزء من إعادة التنظيم على مستوى الشركة ، بدلاً من الإبلاغ عن النتائج المالية للمناطق الجغرافية كما كان من قبل.

 

وفقًا للمدير المالي جون لولر الذي استشهدت به مجلة أوتوموتيف نيوز، فإن هذا التغيير يمكّن فورد من العمل "بتركيز متزايد وسرعة ومساءلة".

 

فورد تتوقع أن خسائر بقيمة 3 مليارات بسبب السيارات الكهربائية

في مكالمة مع المراسلين، قال أيضًا إنه من المتوقع حدوث خسائر للمركبات الكهربائية على المدى القريب من الطراز e ، الذي يعمل كشركة ناشئة، قال "Ford Model e هي شركة سيارات كهربائية ناشئة داخل شركة فورد، وكما يعلم الجميع ، تخسر شركات السيارات الكهربائية الناشئة المال بينما تستثمر في القدرات وتطور منشئاتها.

 

قال لولر إن شركة فورد تتوقع زيادة خسائر طراز eهذا العام لأنها تنفق المزيد من الأموال لبناء مصانع في ولايتي تينيسي وكنتاكي وتقديم كيميائيات بديلة للبطاريات.

 

من المتوقع أن تقترب فورد من "نقطة تعادل هامش المساهمة" على المركبات الكهربائية بحلول نهاية هذا العام، وتهدف للوصل إلى طاقة إنتاجية تبلغ 600,000 مركبة كهربائية سنويًا بحلول نهاية هذا العام والقدرة على إنتاج 2 مليون سيارة سنويًا بحلول عام 2026.

السيارات الكهربائية فورد Model e EV Ford Ford Blue

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