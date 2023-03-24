أكلة من كل محافظة.. العيش المرحرح وطريقة عمله

نعرض لكم كل يوم في شهر رمضان الكريم تقرير مبسط عن أكلة شهيرة بإحدى محافظات الجمهورية المختلفة ونتحدث اليوم عن العيش المرحرح.

العيش المرحرح من الأكلات التى تشتهر بها محافظات الوجه البحري، بشكل خاص وهو أحد أنواع الخبز التى تشبه إلى حد كبير شكل فطير الكريب دون طيه.

ويعشق أبناء الدلتا العيش المرحرح ويعتمدوا عليه بشكل أساسي فى تناول الأكلات المختلفة سواء كانت المطبوخة مثل الطواجن والملوخية أو تناول العيش المرحرح مع الأكلات السريعة مثل الجبنة والبيض والباذنجان المقلي والبطاطس والفول ووالمربى والعسل والجبن الرومي واللانشون تماما مثلما يحدث مع الكريب.

وتعد النساء العيش المرحرح داخل المنزل من خلال إحضار وعاء كبير ويوضع فيه دقيق الذرة مع دقيق القمح ثم يذاب القليل من الملح فى وعاء به ماء بارد ويضاف للمكونات السابقة ويعجن جيدا.

ويمكن إعداد العيش المرحرح بطريق أخرى من خلال استبدال الماء باللبن ويمكن إضافة الحلبة أو الشعير إلى مكونات العجينة.

ويتم تقسيم العجينة إلى دوائر متوسطة الحجم ويرش عليها الدقيق وتفرد بالنشابة على الرخامة أو صينية عريضة ويتم تسوية العيش المرحرح داخل فرن مصنوع من الطين أو أى فرن آخر ذو نار هادئة.