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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بث مباشر .. صلاة التراويح من الجامع الأزهر الشريف

الجامع الازهر
الجامع الازهر

يقدم موقع صدى البلد، بثاً مباشراً، لشعائر صلاتي العشاء والتراويح من رحاب الجامع الأزهر الشريف، في ثالث ليلة من ليالي رمضان 2023 /1444هـ.

ويقوم المركز الإعلامي للأزهر الشريف ببث صلاة العشاء والتراويح مباشرة عبر صفحات ومنصات الأزهر الشريف وقطاعاته المختلفة وصفحة الجامع الأزهر على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدد من الكاميرات التي تغطي أروقة وصحن الجامع الأزهر، لنقل روحانيات وشعائر الشهر الكريم إلى الناس في كل مكان.

وتعد صلاة التراويح ودروسها الحدث الأبرز الذي يقوم به الجامع الأزهر كل عام بالتعاون مع المركز الإعلامي للأزهر، مع نقلها مباشرة عبر صفحات ومنصات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تؤدى صلاة التراويح هذا العام بواقع (20) ركعة يوميًّا، يؤديها (12) قارئًا، مع تنظيم «درس التراويح» ويحاضر فيه بالتعاون مع هيئة كبار العلماء وأساتذة جامعة الأزهر، كما ينظم الجامع أداء صلاة التراويح بمسجد مدينة البعوث الإسلامية، بواقع (20) ركعة يوميًّا، يؤديها (12) قارئًا.

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