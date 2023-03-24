مخاوف من أزمة في البنوك.. انهيار كبير للأسهم الأوروبية

تعرضت مؤشرات الأسهم الأوروبية لسلسة من الضربات عقب موجة بيع أسهم البنوك اليوم الجمعة مع تصاعد المخاوف بشأن استقرار القطاع المالي، إذ تراجع سهم دويتشه بنك وسط قفزة في تكلفة التأمين على ديون البنك الألماني ضد مخاطر التخلف عن السداد إلى أعلى مستوى لها في أكثر من أربع سنوات.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.4 بالمئة، لكنه سجل مكسبا أسبوعيا بدعم انتعاش كبير في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وهوى سهم دويتشه بنك 8.5 بالمئة بعد قفزة حادة في تكلفة التأمين ضد مخاطر التخلف عن السداد.

كما انخفضت أسهم يو.بي.إس وكريدي سويس 3.6 بالمئة و5.2 بالمئة على الترتيب بعد أن أفادت بلومبرج بأنهما من بين البنوك الخاضعة للتدقيق في تحقيق وزارة العدل الأمريكية بشأن ما إذا كان متخصصون في الخدمات المالية قد ساعدوا رجل أعمال روسا على الإفلات من العقوبات.

وهبط مؤشر البنوك الأوروبية 3.8 بالمئة وسجل ثالث تراجع أسبوعي بعد أن سلط انهيار بنوك أمريكية متوسطة الحجم واضطرابات في بنك كريدي سويس الضوء على المخاطر المتزايدة للبنوك في أعقاب تشديد السياسة المالية.