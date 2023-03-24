عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مخاوف من أزمة في البنوك.. انهيار كبير للأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية

تعرضت مؤشرات الأسهم الأوروبية لسلسة من الضربات عقب موجة بيع أسهم البنوك اليوم الجمعة مع تصاعد المخاوف بشأن استقرار القطاع المالي، إذ تراجع سهم دويتشه بنك وسط قفزة في تكلفة التأمين على ديون البنك الألماني ضد مخاطر التخلف عن السداد إلى أعلى مستوى لها في أكثر من أربع سنوات.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.4 بالمئة، لكنه سجل مكسبا أسبوعيا بدعم انتعاش كبير في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وهوى سهم دويتشه بنك 8.5 بالمئة بعد قفزة حادة في تكلفة التأمين ضد مخاطر التخلف عن السداد.

كما انخفضت أسهم يو.بي.إس وكريدي سويس 3.6 بالمئة و5.2 بالمئة على الترتيب بعد أن أفادت بلومبرج بأنهما من بين البنوك الخاضعة للتدقيق في تحقيق وزارة العدل الأمريكية بشأن ما إذا كان متخصصون في الخدمات المالية قد ساعدوا رجل أعمال روسا على الإفلات من العقوبات.

وهبط مؤشر البنوك الأوروبية 3.8 بالمئة وسجل ثالث تراجع أسبوعي بعد أن سلط انهيار بنوك أمريكية متوسطة الحجم واضطرابات في بنك كريدي سويس الضوء على المخاطر المتزايدة للبنوك في أعقاب تشديد السياسة المالية.

وزارة العدل الامريكية الأسهم الأوروبية وزارة العدل العدل الأمريكية السياسة المالية الخدمات المالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة تقلب الموازين بمجموعة الزمالك.. قرار عاجل من الكاف ضد الترجي

جمع 40 مليار جنيه.. القبض على الرجل الذي تسبب في انهيار الدولار حول العالم

تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار غزيرة تضرب هذه المناطق خلال ساعات

أزمة كبيرة.. الأهلي يستفز الهلال قبل المواجهة الحاسمة في دوري أبطال إفريقيا

مفاجأة مدوية .. محترف الأهلي مطلوب في الدوري الإنجليزي

تفاصيل إعلان أحمد عز وياسمين صبري قبل عرضه اليوم على القنوات.. خاص

تتخفّى بالنقاب | ثروة صادمة لـ نصّابة في التجمّع بـ حجة خادعة

الأهلي يعلن عن مفاجأة مثيرة لجماهير الهلال السوداني قبل موقعة ابطال افريقيا

موضوعات متعلقة

بعد الاتهامات الأخيرة.. ترامب يضع خطة "للانتقام" من المدعي العام في مانهاتن

رجل يدهس بسيارته عدة أشخاص في مطار بـ ألمانيا

كشفت الحقيقة.. إعلان صادم من روسيا بشأن انضمام أوكرانيا لـ الاتحاد الأوروبي

لم يبق منهم أحد.. جنرال أمريكي يفجر مفاجأة صادمة بشأن الجيش الأوكراني

ماكرون يثير جدلا واسعا بسبب تصرف صادم خلال لقاء تليفزيوني.. فيديو

مفاجأة صادمة.. الجيش الروسي يستعد للتقدم إلى العاصمة الأوكرانية كييف

ترامب: الاتهامات ضدي قد تؤدي إلى الموت أو الدمار لـ أمريكا

الرد بالنووي.. روسيا تحذر أوكرانيا من محاولة استعادة شبه جزيرة القرم

ترشيحاتنا

تنبؤات العالم الهولندي.. هل اقتران القمر يتسبب في زلزال مدمر بنهاية مارس؟

ماذا كان يقول النبي عند البرق والرعد؟.. ذكر واحد ينجيك من وعيد أهل الأرض

بث مباشر لصلاة التراويح من المسجد النبوي.. فيديو

أمطار رعدية مستمرة.. الأرصاد تصدم المواطنين عن طقس الساعات المقبلة

الاحتلال الإسرائيلي يصيب 6 فلسطينيين في قمع مسيرة بكفر قدوم

مخاوف من أزمة في البنوك.. انهيار كبير للأسهم الأوروبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جميلة الحلقة 2.. خطة شيطانية ليسرا اللوزي للإيقاع بين ريهام حجاج وزوجها

تتخطى 50 ألف جنيه.. سعر غير متوقع لإطلالة الفنانة اللبنانية رزان جمال

الأكلة الأساسية فى عزومات رمضان .. إليك إتيكيت تناول الأرز

عصير طبيعي يريحك من آلام المعدة ويعالج الحموضة في رمضان

فيديو

احتفال غريب بحلول شهر رمضان.. شاب ارتدى فستان عروسة ووضع مكياج

انخفضت 30جنيها للكيلو.. تراجع كبير في أسعار الدواجن .. فيديو

أمطار رعدية وعواصف .. تحذير بسبب حالة الطقس | فيديو

ظاهرة فلكية يحذر منها الباحث الهولندي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

أبدأ بنفسك أولًا.. العالم يتغير حولك

كواعب البراهمي

وداعا أبلة فضيلة

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

أحمد نجم

صيام الضمير وتهذيب النفس

مديحة عاشور

ما بعد عيد الأم

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

اﻟﻤﺰﻳﺪ