حبس شخص لحيازته هيروين وخرطوش في عين شمس

قررت نيابة عين شمس الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية من مسحوق الهيروين المخدر، وفرد خرطوش وطلقة لذات العيار.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك، وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بخواصها.

وكان قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس حال تواجده بمحل سكنه، وبحوزته (كمية من مسحوق الهيروين المخدر– فرد خرطوش وطلقة لذات العيار - مبلغ مالى – هاتف محمول).

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري لحماية نشاطه الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي والهاتف المحمول للتواصل بعملائه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية .