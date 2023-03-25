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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة : سعر صادم لـ فستان رانيا يوسف .. أبراج معرضة للغيرة والحسد.. تحذير من شرب الماء بهذه الطريقة .. أفكار سهلة للحصول على سناكس رائع في رمضان

نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

نشرة المرأة والصحة


بين الإفطار والسحور.. أفكار سهلة للحصول على سناكس خفيف ومشبع في رمضان
 

هناك العديد من الطقوس التي ترتبط بشهر رمضان في البلدان العربية، ومن بينها تناول المكسرات كوجبة خفيفة بين الإفطار والسحور أو تناول الفواكة المجففة، أو الحلويات، مما يتسبب في زيادة الوزن بشكل كبير.

اللون البنفسجي يسيطر.. إطلالات دنيا سمير غانم تخطف الأنظار في الإعلان


ظهرت النجمة دنيا سمير غانم بالعديد من الإطلالات المختلفة  خلال تقديمها إعلان لشركة وي، ودجاء ظهورها بعد فترة من الغياب لفترة طويلة.
 

الأكلة الأساسية فى عزومات رمضان .. إليك إتيكيت تناول الأرز
 

يرغب الكثير من الأشخاص فى تعلم إتيكيت تناول الأرز حيث أنه من أكثر الأكلات الشائعة فى العزومات المختلفة خاصة خلال شهر رمضان 

تتخطى 50 ألف جنيه.. سعر غير متوقع لإطلالة الفنانة اللبنانية رزان جمال
 

أطلت الفنانة اللبنانية رزان جمال في أحد الاعلانات  لرمضان 2023 مع المطرب محمود العسيلي بإطلالات صيفية ساحرة، وبسيطة في نفس الوقت.

ابدأ بتناول الشوربة على مائدة رمضان.. لهذه الأسباب

هناك بعض الأسباب الصحية لتبدأ الإفطار في رمضان بالشوربة، وفقا للتقرير المنشور عبر موقع “healthline”، نتعرف على أبرز فوائد البدء بتناول طبق الشوربة على الصحة العامة.
 

تحذير من تناول الماء بهذه الطريقة على الإفطار .. كوارث صحية

عندما نسمع أذان المغرب في رمضان كل ما يخطر ببالنا هو أن نشرب الماء، مما يجعلنا نفرط بشكل كبير في شرب الماء والعصائر كالسوبيا والتمر الهندي، وغيرها الكثير من المشروبات.

خدوا بالكم.. 4 أبراج معرضة للغيرة والحسد.. فهل أنت منهم؟

أحيانا نشعر بأن الأمور ليست على ما يرام معنا بدون مبرر، مما يجعلنا نضع الذنب على الحسد، وبالرغم من أن البعض لا يعترف بالحسد، إلا أنه واقع يعيشه البعض وقد تم ذكره في القرآن الكريم.
 

من أشهر أطباق سفرة رمضان.. فوائد الكرنب لا تتوقعها
 

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد الكرنب.

رقم صادم.. سعر فستان رانيا يوسف في برنامج حبر سري

ظهرت النجمة رانيا يوسف بإطلالة جذابة وساحرة، وذلك خلال استضافتها في أولى حلقات برنامج حبر سري، في موسم شهر رمضان 2023.

إرشادات لتجنب الإرهاق والتخمة بعد الإفطار في رمضان

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أهم الارشادات الواجب اتباعها لتجنب الإصابة بالإرهاق والتخمة أو التعب خلال شهر رمضان الكريم.

تحذير من السهر في شهر رمضان

نعتاد السهر في شهر رمضان لتأخير السحور حتى قبل أذان الفجر لشرب الماء.. وقد وجدت دراسة جديدة أجراها باحثون من السويد، أن النوم أقل من 7 إلى 8 ساعات في اليوم يقد يتسبب في الإصابة بمرض الشريان المحيطي (PAD) .

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