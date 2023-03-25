نشرة المرأة والصحة : سعر صادم لـ فستان رانيا يوسف .. أبراج معرضة للغيرة والحسد.. تحذير من شرب الماء بهذه الطريقة .. أفكار سهلة للحصول على سناكس رائع في رمضان

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نشرة المرأة والصحة



بين الإفطار والسحور.. أفكار سهلة للحصول على سناكس خفيف ومشبع في رمضان



هناك العديد من الطقوس التي ترتبط بشهر رمضان في البلدان العربية، ومن بينها تناول المكسرات كوجبة خفيفة بين الإفطار والسحور أو تناول الفواكة المجففة، أو الحلويات، مما يتسبب في زيادة الوزن بشكل كبير.



اللون البنفسجي يسيطر.. إطلالات دنيا سمير غانم تخطف الأنظار في الإعلان





ظهرت النجمة دنيا سمير غانم بالعديد من الإطلالات المختلفة خلال تقديمها إعلان لشركة وي، ودجاء ظهورها بعد فترة من الغياب لفترة طويلة.



الأكلة الأساسية فى عزومات رمضان .. إليك إتيكيت تناول الأرز



يرغب الكثير من الأشخاص فى تعلم إتيكيت تناول الأرز حيث أنه من أكثر الأكلات الشائعة فى العزومات المختلفة خاصة خلال شهر رمضان



تتخطى 50 ألف جنيه.. سعر غير متوقع لإطلالة الفنانة اللبنانية رزان جمال



أطلت الفنانة اللبنانية رزان جمال في أحد الاعلانات لرمضان 2023 مع المطرب محمود العسيلي بإطلالات صيفية ساحرة، وبسيطة في نفس الوقت.



ابدأ بتناول الشوربة على مائدة رمضان.. لهذه الأسباب



هناك بعض الأسباب الصحية لتبدأ الإفطار في رمضان بالشوربة، وفقا للتقرير المنشور عبر موقع “healthline”، نتعرف على أبرز فوائد البدء بتناول طبق الشوربة على الصحة العامة.



تحذير من تناول الماء بهذه الطريقة على الإفطار .. كوارث صحية



عندما نسمع أذان المغرب في رمضان كل ما يخطر ببالنا هو أن نشرب الماء، مما يجعلنا نفرط بشكل كبير في شرب الماء والعصائر كالسوبيا والتمر الهندي، وغيرها الكثير من المشروبات.



خدوا بالكم.. 4 أبراج معرضة للغيرة والحسد.. فهل أنت منهم؟



أحيانا نشعر بأن الأمور ليست على ما يرام معنا بدون مبرر، مما يجعلنا نضع الذنب على الحسد، وبالرغم من أن البعض لا يعترف بالحسد، إلا أنه واقع يعيشه البعض وقد تم ذكره في القرآن الكريم.



من أشهر أطباق سفرة رمضان.. فوائد الكرنب لا تتوقعها

