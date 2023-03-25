طفلة تقبل أردوغان خلال خطابه في هاتاي المتضررة من الزلزال..صور

نقلت وسائل إعلام تركية، اليوم الجمعة فيديو للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أثناء خطاب كان يلقيه وسط منطقة هاتاي إحدي المناطق المتضررة بشدة من الزلزال المدمر الذي حدث في 6 فبراير الماضي في كلا من تركيا و سوريا.

وظهر في الفيديو طفلة صغيرة وهي تقبل الرئيس التركي علي وجنته بشكل مفاجئ ما جعل الحضور يبتسمون، وجاء في الصحف التركية:"فرحة الفتاة الصغيرة التي قبلت الرئيس أردوغان على خده في هاتاي جعلت الجمهور يبتسم".

حذرت المديرية العامة للأرصاد الجوية في تركيا، من أن الأمطار والعواصف الرعدية المتوقعة في منطقة الزلزال اليوم زادت من تأثيرها.

وحسب وكالة أنباء “الأناضول” التركية، قالت الأرصاد التركية، إن “الأمطار والعواصف الرعدية قوية في كهرمان مرعش وغازي عنتاب وكيليس وديار بكر وملاطية وشانلي أورفا، وأديامان، وإيلازيج، وملاطية”.

وقالت في بيان: “من الضروري توخي الحذر من الفيضانات والبرق واضطرابات النقل والبرد والرياح القوية أثناء هطول الأمطار، والتي من المتوقع أن تستمر حتى ساعات ليل الأحد”.

