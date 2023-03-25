وعود سخية الحلقة 2 .. وفاة والد حنان مطاوع بعد اغتصابها

شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل “وعود سخية” العديد من التفاصيل والأحداث المشوقة.

حيث قام صديق “منصور” بتصوير واقعة اغتصابه لحنان مطاوع “سخية”، وقام بنشر الفيديو بين أهالي المنطقة الامر الذي تسبب بفضيحتها وسط الأهالي.

حنان مطاوع

وتوفي والد حنان مطاوع، الكفيف بعدما علم بأمر اغتصابها وفضيحتها وسط أهالي المنطقة التي يعيشون بها.

يذكر أن كشفت الفنانة حنان مطاوع عن العوامل التى دفعتها لخوض الماراثون الرمضاني من خلل مسلسل وعود سخية .

وقالت حنان مطاوع فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد: لعل اختلاف الدور الذى أقدمه فى مسلسل وعود سخية، هو ما حمسني لتقديم العمل، فالشخصية التى العبها جديد علي، فقد أحببتها للغاية ، خاصة وان بها تحولات عديدة ، بالإضافة الى انها شخصية “ شرسة ”.

مسلسل وعود سخية من بطولة حنان مطاوع ونور محمود وسلوي خطاب ، ومن إخراج أحمد حسن ومن تاليف أحمد صبحي ، ويتم عرضه علي مجموعة قنوات صدي البلد ، ومجموعة قنوات النهار والقاهرة والناس .