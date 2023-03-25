عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وعود سخية الحلقة 2 .. وفاة والد حنان مطاوع بعد اغتصابها

حنان مطاوع
حنان مطاوع

شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل “وعود سخية” العديد من التفاصيل والأحداث المشوقة.

حيث قام صديق “منصور” بتصوير واقعة اغتصابه لحنان مطاوع “سخية”، وقام بنشر الفيديو بين أهالي المنطقة الامر الذي تسبب بفضيحتها وسط الأهالي.

حنان مطاوع

وتوفي والد حنان مطاوع، الكفيف بعدما علم بأمر اغتصابها وفضيحتها وسط أهالي المنطقة التي يعيشون بها.

حنان مطاوع: شخصيتي فى وعود سخية "شرسة".. وهذا سر حماسي للعمل

وعود سخية الحلقة 1 .. حنان مطاوع تتعرض لمحاولة اغتصاب

يذكر أن كشفت الفنانة حنان مطاوع عن العوامل التى دفعتها لخوض الماراثون الرمضاني من خلل مسلسل وعود سخية .

وقالت حنان مطاوع فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد: لعل اختلاف الدور الذى أقدمه فى مسلسل وعود سخية، هو ما حمسني لتقديم العمل، فالشخصية التى العبها جديد علي، فقد أحببتها للغاية ، خاصة وان بها تحولات عديدة ، بالإضافة الى انها شخصية “ شرسة ”. 

مسلسل وعود سخية من بطولة حنان مطاوع ونور محمود وسلوي خطاب ، ومن إخراج أحمد حسن ومن تاليف أحمد صبحي ، ويتم عرضه علي مجموعة قنوات صدي البلد  ، ومجموعة قنوات النهار والقاهرة والناس .

وعود سخية منصور حنان مطاوع نور محمود أحمد صبحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمع 40 مليار دولار.. القبض على الرجل الذي تسبب في انهيار الدولار حول العالم

مسلسل هبوط الذهب .. سعر جرام عيار 21 اليوم السبت 25-3-2023

تحذير عاجل| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات القادمة

الزمالك اليوم.. هزم يد الأهلي وكاف يزف بشرى إفريقية وتجهيز بديل فتوح

العامري فاروق يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن مباراة الهلال السوداني

أمطار رعدية مستمرة.. الأرصاد تصدم المواطنين عن طقس الساعات المقبلة

أزمة كبيرة.. الأهلي يستفز الهلال قبل المواجهة الحاسمة في دوري أبطال إفريقيا

وكالة الفضاء الأوروبية: كويكب قادر على إنهاء العالم يمر قرب الأرض اليوم

موضوعات متعلقة

سوق الكانتو الحلقة 2 .. الديون تلاحق مي عز الدين

الصفارة الحلقة 2 .. أحمد أمين يتحول إلى شخص بدين

أخبار الفن.. فنان شهير يحرق العود ويعلن الاعتزال.. معلومات صادمة عن الراقصة لورديانا

بعد ظهورها في مسلسل الكبير.. معلومات لا تعرفها عن لورديانا

3 مسلسلات تصدرت محركات البحث مع عرض الحلقة الأولى.. تعرف عليها

8 رمضان.. انطلاق النسخة السابعة لبرنامج هل هلالك

فنان شهير يقرر الاعتزال ويحرق آلة العود أمام الجمهور.. فيديو

سوق الكانتو يتصدر مؤشرات البحث جوجل

ترشيحاتنا

دار الإفتاء تحذر: نوع واحد من الحقن يفسد الصيام

حلمى بكر: النجم إسماعيل شبانة أقوى من عبد الحليم حافظ

شوبير: حسام البدري مديرا فنيا لنادي الصفاقسي التونسي والإعلان غدا

دعاء الليلة الثالثة من رمضان.. 8 كلمات تجبر قلبك وتعوضه عن كل شيء

إسرائيل.. جالانت يهدد نتنياهو بالتصويت ضد خطة الإصلاح القضائي

باتشيكو: صلاح من أفضل لاعبي العالم.. والفوز مهم للفراعنة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نصائح تساعد المدخنين على الإقلاع عن السجائر في الصيام

حقيقة صور القبض على دونالد ترامب بسبب اغتصاب إمرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب البرتقال مع الجزر بعد الإفطار؟

إرشادات لتجنب الإرهاق والتخمة بعد الإفطار في رمضان

فيديو

34 زلزالا تضرب دولة عربية.. وكارثة جديدة في تركيا | فيديو

ميدو يكشف سر استمرار شيكابالا في الملاعب ويكشف مفاجأة عن رمضان صبحي/فيديوجراف

زكاة الفطر 2023.. اعرف قيمتها ولمن تعطى| فيديو

انتشار مرض غامض في أمريكا ليس له علاج.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

أبدأ بنفسك أولًا.. العالم يتغير حولك

كواعب البراهمي

وداعا أبلة فضيلة

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

أحمد نجم

صيام الضمير وتهذيب النفس

مديحة عاشور

ما بعد عيد الأم

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

اﻟﻤﺰﻳﺪ