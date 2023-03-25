شوبير: حسام البدري مديرا فنيا لنادي الصفاقسي التونسي والإعلان غدا

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن تعيين حسام البدري مديرا فنيا لنادي الصفاقسي التونسي .

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" حسام البدري مديرًا فنيًا للصفاقسي التونسي والإعلان الرسمي غدًا.

يغادر القاهرة غدا الكابتن حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر في طريقه إلي تونس لإتمام التفاوض مع نادي الصفاقسي التونسي ووضع البنود النهائية حول عقده الجديد .. وذلك قبل إبداء موافقته علي تولي القيادة الفنية لفريق الصفاقسي.

وكانت إدارة النادي قد دخلت في مفاوضات رسمية وجادة مع البدري خلال الفترة الماضية وتم الإتفاق على استكمال المفاوضات في جلسة أخيرة لحسم الأمر بشكل نهائي ورسمي.