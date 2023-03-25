نشرة الفن: أحمد السقا يكشف سبب تغير ملامحه.. وفريق رمضان كريم يطلب الدعاء لبطلة المسلسل بعد تدهور حالتها

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها أحمد السقا يكشف سبب تغير ملامحه وفريق رمضان كريم يطلب الدعاء لبطلته بعد تدهور حالتها.

كشف الفنان أحمد السقا سبب تغير ملامحه خلال الفترة الأخيرة، بعدما أثار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره بشكل مختلف في برومو مسلسل الكبير أوي الذي يظهر ضيف شرف في إحدى مشاهده.

حرص فريق مسلسل رمضان كريم والمنتج أحمد السبكي، على تذكر بطلته السابقة بعد تدهور حالتها، خلال الساعات الماضية وفق ما أعلنه المقربين منها.

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل الهرشة السابعة، زخم كبير في الأحداث، وتتابع مستمر للعلاقات المتشابكة بين أبطاله، وعلى رأسهم أمينة خليل التي فقدت طفلها في المشهد الأول بعد فترة طويلة من التحضيرات والانتظار.

شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل “وعود سخية” العديد من التفاصيل والأحداث المشوقة.

كشفت الحلقة الثانية من مسلسل “علاقة مشروعة”، المزيد من التوضيح حول طبيعة علاقة مي عمر وياسر جلال، والأزمة التي تورطا فيها سويا وتسببت في حملها منه ضمن أحداث العمل.