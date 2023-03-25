نشرة الفن: أحمد السقا يكشف سبب تغير ملامحه.. وفريق رمضان كريم يطلب الدعاء لبطلة المسلسل بعد تدهور حالتها

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها أحمد السقا يكشف سبب تغير ملامحه وفريق رمضان كريم يطلب الدعاء لبطلته بعد تدهور حالتها.
خاسس 12 كيلو.. أحمد السقا يكشف سبب تغير ملامحه مؤخرا
كشف الفنان أحمد السقا سبب تغير ملامحه خلال الفترة الأخيرة، بعدما أثار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره بشكل مختلف في برومو مسلسل الكبير أوي الذي يظهر ضيف شرف في إحدى مشاهده.
بعد تدهور حالتها.. فريق مسلسل رمضان كريم يتمنى الشفاء لبطلته السابقة
حرص فريق مسلسل رمضان كريم والمنتج أحمد السبكي، على تذكر بطلته السابقة بعد تدهور حالتها، خلال الساعات الماضية وفق ما أعلنه المقربين منها.
الهرشة السابعة الحلقة 2.. أمينة خليل تواجه توابع الإجهاض والمساكنة والحمل في توأم
شهدت الحلقة الثانية من مسلسل الهرشة السابعة، زخم كبير في الأحداث، وتتابع مستمر للعلاقات المتشابكة بين أبطاله، وعلى رأسهم أمينة خليل التي فقدت طفلها في المشهد الأول بعد فترة طويلة من التحضيرات والانتظار.
وعود سخية الحلقة 2 .. وفاة والد حنان مطاوع بعد اغتصابها
شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل “وعود سخية” العديد من التفاصيل والأحداث المشوقة.
علاقة مشروعة الحلقة 2.. مي عمر تطارد ياسر جلال من أجل طفلها
كشفت الحلقة الثانية من مسلسل “علاقة مشروعة”، المزيد من التوضيح حول طبيعة علاقة مي عمر وياسر جلال، والأزمة التي تورطا فيها سويا وتسببت في حملها منه ضمن أحداث العمل.