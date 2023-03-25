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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خاسس 12 كيلو.. أحمد السقا يكشف سبب تغير ملامحه مؤخرا

أحمد السقا
أحمد السقا

كشف الفنان أحمد السقا سبب تغير ملامحه خلال الفترة الأخيرة، بعدما أثار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره بشكل مختلف في برومو مسلسل الكبير أوي الذي يظهر ضيف شرف في إحدى مشاهده. 

 

وحل أحمد السقا ضيفا على الحلقة الثانية من مقلب رامز جلال في رمضان الحالي “نيفر إند”، وأثناء اللقاء المسبق له مع المذيعة كارلا حداد، اعترف أحمد السقا بأنه فقد 12 كيلو من وزنه مؤخرا. 

 

كان الفنان أحمد السقا قد ظهرت عليه علامات الوزن الزائد أثناء عرض مسرحية “سيدتي الجميلة” ضمن عروض موسم الرياض. 

 

وخلال أحداث المقلب، رد الفنان أحمد السقا، على مشكلة مسرحية سيدتي الجميلة، قائلا: "مسرحية سيدتي الجميلة عمل عالمي ، وأخر رباعية كتبتها اسمها صباح الخير يا شمس".

 


ومنذ أيام طرح رامز، برومر البرنامج عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وعلق عليه قائلاً، :"بسم الله توكلنا على الله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والستر والتيسير من الله وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر.


ووقع عددًا كبيرًا من نجوم الفن والإعلام والرياضة، ضحايا لمقلب رامز جلال،  مثل محمد الغيطي، خبيرة الأتيكيت أمينة شلباية.  

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