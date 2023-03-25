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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

من الأنابيب الفولاذية لأعرق صانع سيارات فى كوريا.. كيا 79 عاما من التاريخ

كيا
كيا

تعتبر شركة كيا من اشهر منتجي السيارات عالميا ، حيث تتواجد فى جميع الاسواق العالمية ، وتتميز بإصداراتها المختلفة الشهيرة، والتى تعشقها معظم أسواقنا العربية .

كيا

وتعد شركة كيا من أقدم شركات السيارات فى كوريا الجنوبية ، تأسست في 9 يونيو عام 1944 ، اى من 79 عاما ، وكانت فى البداية تقوم بتصنيع الأنابيب الفولاذية والدراجات يدويا. 

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وتقول شركة كيا موتورز بمسماها الحالى ، ان اسم كيا مستمد من الكلمة السينوكورية كي ki والتى تعنى الخروج من وحرف أ a يرمز لقارة آسيا، والمعنى الكلي لـ كيا (Kia) هو الناشئة أو الخارجة من آسيا .

كيا

وفي عام 1952، غيرت كيا اسمها من كيانغسونغ للصناعات الدقيقة (Kyungsung Precision Industry) إلى اسمها الحالي كيا موتورز (Kia Motors) ، ثم فى عام 1957 بدأت كيا بصناعة الدراجات البخارية ،  و الشاحنات فى عام 1962 ، والسيارات باسمها الحالى فى عام  1974 .

كيا سيفيا 

وافتتحت شركة كيا أول مصنع متكامل لتركيب السيارات في عام 1973 وهو «مصنع سوهاري» بغوانغ ميونغ، وكانت كيا قد حصلت على رخصة لتركيب سيارة فيات 124 في 1971، وسيارتي فيات 132 وبيجو 604 في 1976. 

 

و أنتجت كيا أول محرك بنزين في 1973 وأول محرك ديزل في 1976، و في 1986بشراكة مع شركة فورد موتورز الأمريكية، بدأت كيا بصناعة سيارات مستمدة من نماذج مازدا للسوق المحلية وكذا لبلدان أخرى. وتشمل هذه النماذج كل من برايد (المستوحاة من مازدا 121) وأفيلا، اللتان تم تسويقهما لكل من أمريكا الشمالية وأستراليا كـ فورد فيستيفا وفورد أسباير.

كيا 

في 1991، بيعت أول سيارة لكيا في أوروبا وهي كيا برايد، في 1992، تأسس فرع كيا موتورز أمريكا في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي فبراير 1994، بيعت أول سيارة تحمل علامة كيا في الولايات المتحدة من طرف أربعة وكلاء في بورتلاند, أوريغون. ومنذ ذلك الحين، بدأ توسع كيا في المنطقة بشكل منهجي إقليم بإقليم. ثم طرحت في نفس السنة سيارة سيفيا، وبعد سنوات قليلة تم طرح كيا سبورتاج في السوق.

كيا 

ومع ذلك، أدى إفلاس كيا في عام 1997 - بسبب الأزمة المالية الآسيوية - إلى فقدانها لـ 51٪ من أسهمها لصالح منافسها الأول شركة هيونداي موتور التي قامت بمزايدة شركة فورد موتورز التي كان لها مصالح وشراكة مع كيا منذ 1986. وفي وقت لاحق، تمكنت هيونداي من تجريدها من بعض ملكيتها لكيا، وحاليا تملك هيونداي أقل من 40٪ من أسهم كيا.

كيا 

في أكتوبر 2006، وضعت كيا موتورز الأمريكية حجر الأساس لبناء مصنع لكيا موتورز بـ وست بوينت، جورجيا، وهو ما يمثل استثمارا بقيمة مليار دولار أمريكي لصالح كيا، و افتتح المصنع في فبراير 2010، والآن هي قسم من مجموعة هيونداي كيا للمركبات. تنتج أكثر من 1.5 مليون سيارة سنويا في مصانعها ومركّباتها الثلاثة عشر (13) في ثمانية (8) بلدان، التي تصدر إلى شبكتها من الوكلاء التجاريين والموزعين في 172 بلدا، و كيا لها 42000 موظفا حول العالم وعوائد سنوية تبلغ أكثر من 14.6 مليار دولار، وهي الراعي الرئيسي لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس وشريكا رسميا للفيفا.

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