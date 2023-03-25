العظمى على القاهرة 21| درجات الحرارة في ثالث أيام رمضان.. فيديو

قدمت الإعلامية رشا مجدي تقريرًا مفصلًا عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، السبت 25 مارس 2023، في القاهرة والمحافظات.

واستعرض التقرير المذاع عبر برنامج «صباح البلد» الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي على قناة «صدى البلد»، أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم.

حالة الطقس



يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة جنوب سيناء وشمال الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلًا على أغلب أنحاء الجمهورية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى



القاهرة 21 - 13

الإسكندرية 20 - 14

الإسماعيلية 22 - 14

الغردقة 28 - 15

المنيا 23 - 10

سوهاج 26 - 13

أسوان 30 - 16