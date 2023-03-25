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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتفاق تم.. تقارير: حسام البدري مديرا فنيا للصفاقسي التونسي

حسام البدري
حسام البدري

أكد تقرير صحفي، توصل إدارة نادي الصفاقسي التونسي إلى اتفاق نهائي مع المدير الفني المصري حسام البدري، لتولي القيادة الفنية للفريق.


وذكر موقع "نسمة سبور" التونسي، أن نادي الصفاقسي أنهى اتفاقه مع حسام البدري لتولي مهمة قيادة الفريق حتى نهاية الموسم الجاري.


وأضاف الموقع، أنه من المنتظر أن يقدم نادي الصفاقسي مدربه الجديد حسام البدري اليوم السبت.


يذكر أن آخر تجربة تدريبية لحسام البدري، كانت مع فريق وفاق سطيف الجزائري، الموسم الحالي، لكنه رحل بسبب الظروف المالية الصعبة التي يعاني منها النادي، ويمتلك حسام البدري خبيرة تدريبة كبيرة، حيث سبق له تدريب الأهلي والمريخ السوداني ومنتخب مصر.

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