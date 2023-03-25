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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة : خفض معدلات الولادات القيصرية إلى 61%

وزير الصحة
وزير الصحة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، نجاح توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، في خفض معدلات الولادات القيصرية -غير المبررة- في المستشفيات التابعة للوزارة إلى 61% خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه وفقا لنتائج أخر إحصاء سكاني صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن متوسط الولادات القيصرية في مصر عام 2021 بلغ 72% متصدرة المرتبة الأولى عالميا، بينما كانت مصر في المرتبة الثالثة عالميا عام 2014 بنسبة 51.8% مضيفا أن معدلات الزيادة بين عامي 2000 حتى 2021، تخطت الـ 7 أضعاف (من 10% إلى 72 %).

وأضاف «عبدالغفار» أنه وفقا لمسح عام 2021 فإن المحافظات الأعلى في معدلات الولادة القيصرية كانت بورسعيد بنسبة 91.3% تليها كفر الشيخ 88.4% ثم الغربية بنسبة 84.3% وبلغت نسبة الولادات القيصرية في المنشآت الصحية الخاصة 81% ، منوها إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار وجه، الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بالمتابعة الدقيقة لنسب الولادات القيصرية المنشآت الخاصة، والتأكد من عدم اللجوء إلى الولادة القيصرية دون مبرر طبي. مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لمنع الولادات القيصرية غير المبررة في مستشفيات القطاع الخاص والأهلي

وكشف «عبدالغفار» عن انخفاض المعدلات في محافظة كفر الشيخ التي كانت ضمن المحافظات الأعلى في الولادات القيصرية إلى 78.7% بدلا من 88.4% وفقا لإحصاء عام 2021 كما انخفضت النسبة في محافظة الغربية من 84.3% إلى 72.3%.

وقال «عبدالغفار» إن توجيهات وزير الصحة والسكان، الخاصة بالحد من عمليات الولادة القيصرية غير الضرورية، تهدف إلى تقليل النتائج السلبية الشديدة، لهذا الإجراء الذي يعرض الأم لعدة مخاطر، منها الإصابة بالمشيمة المتوغلة، واستئصال الرحم أثناء الولادة، ونزيف الولادة الهائل، إلى جانب المضاعفات التي يتعرض لها الأطفال والأجيال القادمة من زيادة في الجراثيم المعوية والسمنة، والحساسية، والتوحد، والسكري، وأمراض المناعة .

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الإجراءات التي وجه الوزير باتخاذها للتقليل من عمليات الولادة القيصرية غير الضرورية، تشمل التوجيه بمساواة أتعاب الأطباء والطواقم الطبية عن الولادات الطبيعية بمثيلتها عن الولادات القيصرية، وتخصيص حافز مالي للفريق الطبي الذي يحقق معدلات أعلى للولادة الطبيعية.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير وجه بوضع التشريعات التي تضمن حق الطبيب والقابلة أو الممرضة، لتطبيق الولادات الطبيعية أثناء حدوث الأثار الجانبية البسيطة، إلى جانب استحداث ودعم تخصص القبالة، وتنظيم تدريبات دورية للفرق الطبية أثناء الخدمة، مع التوسع في تدريب القابلات مع توجيه القائمين على المنشآت الطبية الحكومية والخاصة، بجمع المعلومات الصحية والبيانات الروتينية عن الولادات القيصرية وأسبابها، لتحقيق الحوكمة في البيانات، وتحليل جميع أسباب الولادات القيصرية، والزام جميع المستشفيات الخاصة والحكومية بالعمل بالدلائل الارشادية المتعلقة بأسباب وضوابط اللجوء للولادة القيصرية.

ونوه «عبدالغفار» إلى أن الوزير وجه أيضا بعمل الاستبيانات والدراسات في المناطق السكنية، لمعرفة البيانات التي تساعد في تحسين طرق تشجيع المرأة الحامل على تبني فكرة الولادات الطبيعية، إلى جانب عقد مناقشات مجتمعية لأضرار الولادات القيصرية، وزيادة جلسات التثقيف النفسي للنساء اللاتي يعانين الخوف من الألم.

وقال «عبدالغفار» إن الوزير وجه بتفعيل دور المجتمع المدني للمشاركة في ترسيخ المفاهيم الصحيحة عن الولادة الطبيعية وفوائدها للأم والطفل، وأضرار الولادة القيصرية «دون مبرر طبي».

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