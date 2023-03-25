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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

علم مصر يزين مراسم تشييع جثمان أبلة فضيلة

صدى البلد

شيعت جنازة الإذاعية ابلة فضيلة من كندا وحرصت أسرتها على أن يزين نعشها علم مصر وتداول الحضور عددا من الصور من مراسم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير.

أبلة فضيلة 

أعلن الدكتور خالد منتصر وفاة الإذاعية الكبيرة فضيلة توفيق عبدالعزيز، الشهيرة بـ "أبلة فضيلة" في كندا حيث تعيش.

وكتب خبر وفاتها عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، وقال: "توفيت إلى رحمة الله الإذاعية الكبيرة فضيلة توفيق عبدالعزيز".

وغيب الموت الإذاعية الكبيرة عن عمر يناهز 94 عاما، فهي من مواليد 4 يناير 1929، وتعد أشهر من قدم برامج الأطفال في الإذاعة المصرية.

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من هي أبلة فضيلة ؟ 

كانت قد تخرجت من كلية الحقوق وتعلمت على يد "بابا شارو" الإذاعية المصري الشهير مقدم برامج الأطفال.

وعن حياتها الشخصية هي أخت الممثلة محسنة توفيق، وكانت قد ولدت لأم تركية ولها شقيقتان وشقيق واحد، وشقيقتها الفنانة الراحلة محسنة توفيق.

أبلة فضيلة والأطفال

بدأت عملها في مكتب محاماة، لكن في عام 1953 كانت قد قابلت الإذاعي "بابا شارو" واسمه الحقيقي محمد محمود شعبان وأعربت له عن أمنيتها في ان تكون يوما ما مذيعة للأطفال.

وبالفعل ساعدها على تحقيق حلمها، وتم تعيينها في الإذاعة التي كانت تابعة حينها لوزارة المواصلات، وكانت البداية في قراءة النشرة، وبعد تدريب وعمل على مدار ست سنوات انتقلت للعمل في التليفزيون.

وفي عام 1959 تحقق حلمها بالعمل مع بابا شارو، ولها برنامج آخر وهو برنامج غنوة وحدوتة، التي استضافت فيه العديد من الشخصيات مثل أنيس منصور وعبدالحليم حافظ ونجيب محفوظ.

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