إستمرار الجاهزية والمراجعة الدورية لصفايات وبلاعات المطر في البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على إستمرار الجاهزية التامة والإستنفار التام التواجد المستمر لجميع الأجهزة التنفيذية وسرعة الإستجابة الفورية لأي مطالب للمواطنين وإنتظام العمل على مدار الساعة بجميع مدن ومراكز وقرى المحافظة.

و المراجعة الدورية والمستمرة لصفايات وبلاعات المطر والتأكد من عملها بكفاءة عالية لمنع وجود تجمعات للمياة بنطاق الشوارع.

المراجعة الدورية والمستمرة لصفايات وبلاعات المطر

المراجعة الدورية والمستمرة لصفايات وبلاعات المطر

المراجعة الدورية والمستمرة لصفايات وبلاعات المطر

وأكدت نائب المحافظ على التنسيق بين إدارة الأزمات والكوارث والوحدات المحلية وشركة المياة والحماية المدنية لإتخاذ اللازم للحد من موجة سقوط الأمطار من خلال الآتي :

- الإلتزام بإنعقاد غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار 24 ساعة لتلقي كافة البلاغات.

- المتابعة المستمرة والدورية لتطهير صفایات وخطوط صرف مياة الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق.

- مراجعة كافة الإستعدادات والتمركزات للتعامل مع الأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف.

- مراجعة تطهير الترع والمصارف وكافة المجاري المائية وإزالة التعديات عليها ومراجعة المناسيب أولاً بأول والإنتهاء من أعمال الصيانة بكافة محطات الصرف الزراعي.

- مراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه ووقف المخالف منها وإتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار.

- إستمرار مراجعة كافة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وسرعة إتخاذ اللازم بإجراء الصيانة على الفور حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

من الجدير بالذكر أن محافظة البحيرة إستعدت لموسم الشتاء والأمطار بأكثر من 1300 معدة وطاقم بالإضافة إلى ماكينات الشفط والمعدات والوحدات الخاصة بالحماية المدنية للتدخل الفوري ورفع تراكمات المياة على الفور.

يأتي ذلك مع استمرار تعرض محافظة البحيرة لموجة من سقوط الأمطار متوسطة الشدة والتى تشهدها المحافظة منذ أمس الجمعة والمستمرة وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية حتى الاثنين القادم