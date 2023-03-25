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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشيخ اتقتل على عتبة الجامع| تفاصيل مثيرة في واقعة إنهاء حياة مؤذن بالإسكندرية

تفاصيل مثيرة في واقعة
تفاصيل مثيرة في واقعة مقتل مؤذن بالإسكندرية.. صورة أرشيفية

بركة دماء أمام زاوية صغيرة بمنطقة مينا البصل، بعد مقتل مؤذن متطوع بالزاوية عقب صلاة تراويح ثاني أيام الشهر الكريم، بسبب مشاجرة مع أحد البلطجية على رفع الآذان.

تفاصيل وفاة الشيخ حسن الكومي

لم يكن الشيخ حسن الكومي كما يطلق عليه أهالي الورديان، يدرك أن آذان عشاء ثاني أيام رمضان هذا العام هو الأخير له في الحياة، فعقب الصلاة حدث ما لم يكن يتوقعه الشيخ حسن تمامًا.

سبب قتل مؤذن الإسكندرية 

في تصريحات لصدى البلد، قال شهود عيان إن الشيخ حسن الكومي كان معتادا أن يؤذن في هذه الزاوية وكان محبوبًا من الجميع، وفي صلاة المغرب رفض طلب والد الجاني بأن يقوم بالآذان، وفي العشاء رفض جميع المصلين وليس الشيخ حسن وحده طلب والد الجاني.

وأكد مصدر من مديرية الأوقاف بمحافظة الإسكندرية، في تصريحات لصدى البلد، أن المجني عليه ليس مؤذنا معتمدًا من الأوقاف وليس من المتنسبين إلى المديرية، ولكنه من الأهالي اعتاد  أن يؤذن للناس ويؤمهم في بعض الصلوات.

جريمة قتل بعد صلاة التراويح

بدأت الواقعة عندما  تلقى اللواء خالد البروي؛ مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل بورود بلاغ بمقتل مؤذن متطوع أمام زاوية "محمد حسن" بمنطقة الورديان.

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انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين صحة البلاغ، والعثور على جثة المدعو حسن عبد الله الجمل، مؤذن متطوع بزاوية  مسجد " محمد حسن " بالورديان، وقُتل عقب صلاة التراويح، وتبين أن مرتكب الواقعة يدعى بودة. ن، مسجل وله معلومات جنائية.

اختلاف على الآذان

وشكل اللواء بهاء زحير، مدير البحث الجنائي بالإسكندرية، وتم تشكيل فريق بحث برئاسة المقدم فادي أبو الدهب، رئيس مباحث قسم مينا البصل، والذي نجح في القبض على الجاني، الذي اعترف بارتكابه الواقعة، وأقر أنه كان بصحبة شقيقه، وارتكب الجريمة عقب سماع شكوى والده من المؤذن المتطوع، حيث رفض المجني عليه أن يرفع والده آذان المغرب أمس، ثان أيام شهر رمضان، ورفض أن يرفع آذان العشاء.

وأضاف الجاني أن والده ترك المسجد قبل صلاة التراويح وتوجه إليه للشكوى من مؤذن المسجد وعلى الفور أحضر السكين واتجه إلى المجني عليه وأثناء المشاجرة طعنه ومات في الحال.

تحرر محضر بالواقعة، وتم إحالة المتهمين إلى نيابة مينا البصل لتتولى التحقيق والتي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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