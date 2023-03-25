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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. محافظة الإسكندرية تشارك في “ساعة الأرض”

الإسكندرية
الإسكندرية

 

تشارك محافظة الإسكندرية بالتنسيق مع وزارة البيئة متمثلة في جهاز شئون البيئة لمنطقة غرب الدلتا، اليوم السبت، في الحدث البيئى العالمى السنوي "ساعة الأرض"ـ  الذي يشارك فيه معظم دول العالم، بإطفاء الإضاءة لمدة ساعة بدءا من الساعة 8:30 مساءا حتى 9:30 مساءا، للمشاركة في ترشيد استهلاك الطاقة بهدف مواجهة ظاهرة الإحتباس الحراري والتغييرات المناخية، وظهور جمهورية مصر العربية بالمظهر المشرف لدعم قضايا البيئة.

وأكد اللواء محمد الشريف أن المشاركة في "ساعة الأرض" ‬تعد رسالة قوية للأجيال القادمة للحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد إستهلاك الطاقة، وتقليل الانبعاثات لحماية البيئة، ودعوة للجميع للمشاركة والتفاعل مع هذا الحدث الهام  مع ضرورة الالتزام بعدم إطفاء أي أضواء أو أجهزة يترتب عليها أخطار بأي شكل سواء على الأفراد أو الأماكن العامة أو الخاصة، مشددا أنه لابد على جميع المواطنين أن يضعوا السلامة أولاً قبل إتخاذ أي قرار بإطفاء الأضواء أو الأجهزة الكهربائية.

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من جانبه؛ أوضح الدكتور سامح رياض عبدالله رئيس الإدارة المركزية لجهاز شئون البيئة لمنطقة غرب الدلتا، أنه سيتم تنفيذ فاعلية الإحتفال بساعة الأرض‪  ‬بإطفاء الإنارة الخارجية ،وغير الضرورية لمدة ساعة واحدة، بدءا من الساعة 8:30  حتى 9:30 ، مساء السبت القادم في كافة المعالم والجهات والهيئات والأجهزة والمنشآت والجامعات التابعة للمحافظة ، وكذلك الواجهات والإعلانات الخارجية الكبرى ، وغيرها من الأماكن غير الحيوية، مشيرا إلى أنه من المعتاد أن يطفئ أكثر من ٣٥٠ مكانا شهيرا حول العالم أضواءه للاحتفال بهذه المناسبة، بما فى ذلك برج إيفل بفرنسا وناطحة سحاب إمباير ستيت فى نيويورك‪.‬

من الجدير بالذكر؛ أن "ساعة الأرض" هي حدث عالمي سنوي من تنظيم (الصندوق العالمي للطبيعة)، وهو أكبر حركة شعبية تسعى للمحافظة على البيئة في مواجهة التغيرات المناخية، ويجري خلاله تشجيع الأفراد والمجتمعات ومُلاك المنازل والشركات على إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية لمدة ساعة واحدة في آخر سبت من شهر مارس، وكانت مدينة سيدني الأسترالية هي أولى المدن التي بدأت هذه الحملة في 2007، عندما قام سكانها بإطفاء الأنوار في المنازل والأماكن العامة، ونجحت الفكرة حيث شارك بها 2.3 مليون شخص من سكان المدينة، ومنذ ذلك الحين تحولت ساعة الأرض إلى ظاهرة عالمية وشاركت مدن العالم تباعًا ، وكانت "دبي" المدينة العربية الأولى التي شاركت في هذه الفعالية عام 2008، وتبعتها القاهرة  فى عام 2009 حيث تم اطفاء أنوار عدد من المعالم الأثرية بها ، ثم تبعتها الرياض عام 2010.

الاسكندرية محافظة الاسكندرية وزارة البيئة اللواء محمد الشريف الاحتباس الحراري جمهورية مصر العربية محمد الشريف

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