قائمة الزمالك لمواجهة فريق البنك الأهلي في كأس الرابطة

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن القائمة التي سيخوض بها الأبيض مباراة البنك الأهلي في دور الـ16 لبطولة كأس الرابطة، المقرر لها غدا الأحد باستاد المقاولون العرب.

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد نديم

خط الدفاع : عمر جابر - محمود حمدي "الونش" - محمود شبانة - مصطفى الزناري - عبد الله جمعة

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيف جعفر - محمد حسام "بيسو" -سيد عبد الله "نيمار" - عبد الله محمد - أحمد عبد الرحيم "إيشو" - أحمد بلحاج - مصطفى شلبي - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: ناصر منسي - سامسون أكينولا - يوسف أسامة نبيه.