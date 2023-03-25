صدمة ياسمين عز في حلقة رامز نيفر إند | شاهد

تعرضت الإعلامية ياسمين عز إلى الصدمة، بعد ركوبها بـ “المطعم الطائر” فى برنامج “رامز نيفر إند”.

وتابعت ياسمين قائلة:" إى دا قطعنا الأرض، احنا طالعين من الأرض".

وسخر رامز جلال من ياسمين قائلا:" عملت لنفسها نظرية اتنحنحى تتشهرى وتنجحى، كيدى فى الستات وغيظى هتبقى تريند فيرى إيزى".

وكانت سخرت عز من الشامتين فى وقوعها ضحية “رامز نيفر إند” قائلة عبر صفحتها الشخصية فيس بوك :"يامدام انا وعدتك انك هتشوفيني في رمضان ووفيت بوعدي،، ارجوكي بعد ما تخلصي شماتة ،زي مانا فرحتك،، تقومي تفرحي فرعونك بكوباية شاي وطبق قطايف بالمكسرات وماتحطيش سكر علشان منبع السكر قاعد جنبك ،،مشاهدة ممتعة يا مدام".

برومو البرنامج

وظهر في برومو برنامج رامز نيفر إند عدد من النجوم، ومن بينهم الفنان أحمد السقا، الذي أمسك ثعبان في يده، وقام بأكل رأسه، وإلقاء جسم الثعبان خلفه، وكذا الفنان محمد رمضان فى إولى الحلقات.