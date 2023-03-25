رامز جلال عن ياسمين عز: المذيعة المستهبلة خربت نص بيوت مصر

سخر الفنان رامز جلال من الإعلامية ياسمين عز ثالث ضحايا برنامج رامز نيفر إند.

وقال رامز جلال:" عملت لنفسها نظرية اتنحنحى تتشهرى وتنجحى، كيدى فى الستات وغيظى هتبقى تريند فيرى إيزى".

وأضاف جلال:" المزة المسهتنة والمذيعة المستهبلة صاحبة الصوت الشتوي اللي رفعت علم الذكورة ورجعت الراجل في الصورة وخربت نص بيوت مصر".

وكانت ياسمين عز قد سخرت من الشامتين فى وقوعها ضحية “رامز نيفر إند” قائلة عبر صفحتها الشخصية فيس بوك :"يامدام انا وعدتك انك هتشوفيني في رمضان ووفيت بوعدي،، ارجوكي بعد ما تخلصي شماتة ،زي مانا فرحتك،، تقومي تفرحي فرعونك بكوباية شاي وطبق قطايف بالمكسرات وماتحطيش سكر علشان منبع السكر قاعد جنبك ،،مشاهدة ممتعة يا مدام".

برومو البرنامج

وظهر في برومو برنامج رامز نيفر إند عدد من النجوم، ومن بينهم الفنان أحمد السقا، الذي أمسك ثعبان في يده، وقام بأكل رأسه، وإلقاء جسم الثعبان خلفه، وكذا الفنان محمد رمضان فى إولى الحلقات.