عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رامز جلال عن ياسمين عز: المذيعة المستهبلة خربت نص بيوت مصر

صدى البلد

سخر الفنان رامز جلال من  الإعلامية ياسمين عز ثالث ضحايا برنامج رامز نيفر إند.

وقال رامز جلال:" عملت لنفسها نظرية اتنحنحى تتشهرى وتنجحى، كيدى فى الستات وغيظى هتبقى تريند فيرى إيزى".

وأضاف جلال:" المزة المسهتنة والمذيعة المستهبلة صاحبة الصوت الشتوي اللي رفعت علم الذكورة ورجعت الراجل في الصورة وخربت نص بيوت مصر".

وكانت ياسمين عز  قد سخرت من الشامتين فى وقوعها ضحية “رامز نيفر إند” قائلة عبر صفحتها الشخصية فيس بوك :"يامدام انا وعدتك انك هتشوفيني في رمضان ووفيت بوعدي،، ارجوكي بعد ما تخلصي شماتة ،زي مانا فرحتك،، تقومي تفرحي فرعونك بكوباية شاي وطبق قطايف بالمكسرات وماتحطيش سكر علشان منبع السكر قاعد جنبك ،،مشاهدة ممتعة يا مدام".

برومو البرنامج

وظهر في برومو برنامج  رامز نيفر إند عدد من النجوم، ومن بينهم الفنان أحمد السقا، الذي أمسك ثعبان في يده، وقام بأكل رأسه، وإلقاء جسم الثعبان خلفه، وكذا الفنان محمد رمضان فى إولى الحلقات.

محمد رمضان الفنان رامز جلال ياسمين عز الاعلامية ياسمين عز إطلالة ياسمين عز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيلو البط بـ70 جنيها.. تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم

رسميا.. الهلال السوداني يطالب الكاف بتطبيق المادة 24 أمام الأهلي

4 حالات لطرد المستأجر وورثته من الوحدات السكنية بـ قانون الإيجار القديم|تفاصيل

لطلاب الجامعات والمدارس .. 11 يوما إجازة رسمية في شهر رمضان

ضرب راسها بالأرض .. جريمة قتل أمريكي لزوجته المصرية تنتهي بعقوبة رادعة

شوبير يعلن صدمة مدوية لثلاثي الزمالك من أجل عيون المدرب الجديد

ولا يفرق معايا.. نجم الزمالك السابق يرد على تشجيعه للهلال أمام الأهلي

مصدر أمنى يكشف حقيقة التعدى على مؤذن أمام مسجد بالإسكندرية

ترشيحاتنا

طليقي اتهجم عليّ وعملت محضر.. مي سليم: معنديش مانع أشوف له عروسة

ياسمين عز لـ رامز جلال: أنا هدخل الجنة مع الرجالة اللى هتقطعك

الجامع الأزهر : التفكك الأسري من أهم مقومات الشيطان في تدمير المجتمعات

بعد هجوم حوارة.. الجيش الإسرائيلي يغلق مداخل نابلس ويطارد مطلقي النار

تصريحاتي لم تعرض.. محمد أنور يفجر مفاجأة عن مقلب رامز جلال

لطلاب الجامعات والمدارس .. 11 يوما إجازة رسمية في شهر رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون لحوم .. طريقة عمل سبرنج رولز بالخضار

وفر 100 جنيه .. طريقة عمل الكنافة أحلى من الجاهزة

كيف تحمى نفسك من الإصابة بـ السل ؟

القوات المسلحة تنظم زيارة للملحقين العسكريين للقوات البحرية

فيديو

تامر حسنى يطرح كليب أغنية رمضان كريم

شيخ الحارة يكشف علاقة رانيا يوسف العاطفية مع لاعب كرة شهير.. فيديوجراف

تحذير عاجل.. ذروة الأمطار الرعدية والسيول اليوم| فيديو

هبوط جديد .. أسعار الذهب عيار 21 و18 اليوم السبت 25 مارس 2023..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. رمضان كريم

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: تفضيل رمضان عن سائر الشهور

د.احمد فخرى

أبدأ بنفسك أولًا.. العالم يتغير حولك

كواعب البراهمي

وداعا أبلة فضيلة

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ