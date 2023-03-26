فيها حاجة حلوة.. الأقباط يزينون ميدان أكبر كنائس المنيا للاحتفال بقدوم رمضان

قامت أكبر كنائس محافظة المنيا بتزيين ميدانها الشهير بقلب مدينة المنيا بزينة شهر رمضان المبارك احتفالا بالشهر المبارك في جو من السعادة والفرحة عم الجميع وللتاكيد على العلاقات الطيبه والمميزة بين المسلمين والمسيحيين.

وقام مسئولو كنيسة الأمير تادرس الشطبي بوسط مدينة المنيا بتجهيز الميدان بالعديد من مظاهر الاحتفال بقدوم شهر رمضان ليتفرد ميدان الكنيسة كعادة كل عام بخطف أنظار المواطنين وإطفاء روح السعادة والبهجه.

ووضع القائمون على الكنيسة في الميدان مجسمات مدفع رمضان والهلال والصليب وكذلك المجسمات الكرتونية الشهيرة لاشهر وأهم مسلسل كرتوني "بوجي وطمطم وفوانيس" وكتابة عبارة " رمضان... كريم" وبكار وسمورة واضاءة الميدان بالوان مختلفه وسط إعجاب المواطنين.

وحرص عدد كبير من المارين بجوار الميدان على التقاط الصور التذكاريه بجانب المجسمات وكذلك التقاط صور للميدان والتأكيد على روح المحبه والتسامح والإخاء بين المسلمين والمسيحيين وتاكيدا للعلاقات الطيبه بينهم.

يشار إلى ان كنيسة الأمير تادرس الشطبي تعد أحد أكبر الكنائس بمحافظة المنيا وتم تدميرها على يد الجماعات الإرهابية في أغسطس 2013 عقب قض اعتصامي رابعه والنهضة وجرى إعادة ابنائها من فبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وتم افتتاحها منذ عدة سنوات ومنذ ذلك الوقت واعتادت الكنيسة أن تحتفل كل عام بقدوم شهر رمضان بتزيين ميدانها بالفوانيس وغيرها من المجسمات التي تؤكد العلاقه الطيبه بين المسلمين والمسيحيين

كما يقوم الشاب مينا عصام ابن مدينة ملوي بمشاركة المسلمين فرحتهم في كل رمضان وتوزيع المشروبات والتمر على الصائمين في وقت الإفطار مؤكدا على وجود علاقة من الحب والود والمشاركة في المناسبات والأعياد

وأوضح مينا انه يقوم بالوقوف في الشارع قبيل آذان المغرب لتوزيع التمر والمشروبات على المارة من الصائمين في جو من الفرحه والسعادة.

وفي نفس السياق قام اهالي المنيا بتزيبن الشوارع ومداخل العمارات والشرفات للاحتفال بشهر رمضان المبارك وشهدت الشوارع الرئيسية بمدن المحافظة كشوارع الحسينى وطه حسين وعدنان المالكي وابن خصيب والتجارة ومناطق أرض سلطان وشلبي وشاهين وابو هلال و الميادين العامه إقبالا كبيرا من الأهالي على تزينها واضائتها لاضفاء لمسه جماليه وراحه نفسيه.

فتعد الزينة الرمضانية فى المنيا طقسا يحرص عليه المواطنين ليكونوا فى استقبال الشهر الكريم، وهذا العام أصبحت زينة رمضان بجميع الألوان وغيرها من ألوان البهجة واضاءات مختلفه وجميله.

ميدان اكبر كنائس المنيا يتزين أقباط يوزعون التمر

ميدان اكبر كنائس المنيا يتزين أقباط يوزعون التمر

ميدان اكبر كنائس المنيا يتزين أقباط يوزعون التمر

ميدان اكبر كنائس المنيا يتزين أقباط يوزعون التمر

ميدان اكبر كنائس المنيا يتزين أقباط يوزعون التمر

ميدان اكبر كنائس المنيا يتزين أقباط يوزعون التمر