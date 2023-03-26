غافلوه.. حبس 4 أشخاص سرقوا مبالغ مالية من مندوب تحصيل بالقاهرة

قررت نيابة بدر الجزئية، حبس 4 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة مبالغ مالية من مندوب تحصيل بإحدى شركات التعاملات والتحويلات المالية بمدينة بدر.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد استعان أحد المتعاملين مع شركة تحويلات مالية بآخرين لسرقة أموال من مندوب الشركة، إلا أن رجال مباحث القاهرة كانوا لهم بالمرصاد، حيث نجحوا في تحديدهم وضبطهم وإعادة الأموال.

تلقى قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة بلاغا من مندوب تحصيل بإحدى شركات التعاملات والتحويلات المالية، ومقيم بدائرة القسم، وقرر بأنه عقب انتهائه من تحصيل الأموال من عدة محلات تجارية بمدينة بدر، وحال سيره بالسيارة بدائرة القسم، قام عدد من الأشخاص مستقلين سيارة باستيقافه وافتعال حديث معه بدعوى سؤاله عن إحدى الطرق، وقاموا بمغافلته وسرقة حقيبة من أعلى المقعد المجاور له بالسيارة، وبداخلها مبلغ مالى من متحصلات العمل.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى الذي أشرف عليه اللواء محمد عبد الله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتبين أنها باسم سائق مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق.

تم ضبطه بحوزته مبلغ مالى وهاتف محمول، وتبين أنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، مقيمين بدائرة القسم أمكن ضبطهم.

واعترفوا بإرتكاب الواقعة، وقرر أحدهم أنه من ضمن المتعاملين مع الشركة عمل المجنى عليه ونظراً لعلمه بمواعيد تحصيل المبالغ المالية وخط سيره، خطط لارتكاب الواقعة.

وفى سبيل ذلك، استعان بباقى المتهمين فى تنفيذ مخططه، واقتصر دوره على التواجد داخل السيارة دون الظهور أمام المبلغ لعدم الكشف عن شخصيته، وأن المضبوطات حيازته من متحصلات الواقعة.

تم بإرشاد أحد المتهمين ضبط السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، باستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين واتهمهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.