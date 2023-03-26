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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بسعر مناسب للجميع.. هاتف جديد من شاومي ينطلق خلال أيام بمواصفات مميزة

هاتف شاومي Redmi
هاتف شاومي Redmi 12C

كشفت شركة Redmi ريدمي العلامة التجارية الفرعية لشركة شاومي الصينية، اعتزامها إطلاق هاتف Redmi 12C الشبابي في الهند 30 مارس الحالي، وهو أول إطلاق عالمي للهاتف بعد الإعلان عنه رسميا في نهاية ديسمبر العام الماضي. 

 

وبحسب موقع 91mobiles فإن هاتف Redmi 12C المخصص للشباب ومحدودي الدخل سيتوفر في أول سوق عالمية له بعد الإعلان عنه في الصين، كما سيتم إطلاقه خلال الفترة المقبلة في عدد كبير من الأسواق حول العالم، كما سيكون سعره في متناول الجميع. 

 

ويضم هاتف شاومي Redmi 12C شاشة من نوع LCD قياس 6.71 بوصة، بجودة + HD ، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع معدل تحديث 60 هرتز في الثانية، مع مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20: 9، مع نوتش للكاميرا الأمامية على شكل قطرة ماء.   

 

ويقدم هاتف شاومي Redmi 12C كاميرا خلفية مزدوجة، الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع فلاش LED في الخلف، مع كاميرا أمامية تأتي بدقة 5 ميجابكسل، وألوان الأزرق والأسود والأرجواني والأخضر. 

 

ويحتوى هاتف شاومي Redmi 12C على بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة ومنفذ من نوع microUSB ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم، مع دعم شبكات 4G بالإضافة إلى فتحة بطاقة microSD مخصصة.   

 

ويعمل هاتف شاومي Redmi 12C بمعالج من نوع Helio G85 SoC من شركة ميديا تيك، مع ذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR4X تصل لسعة 6 جيجابايت ، وذاكرة تخزين داخلية تصل لـ 512 جيجا بايت، مع نظام التشغيل Android 12 ، مع واجهة المستخدم للسوفت وير MIUI 13.

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