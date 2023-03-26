وزير الرياضة: محمد صلاح طلب مني حماية اللاعبين المحليين

أشاد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بفوز منتخب مصر على مالاوي في تصفيات أمم أفريقيا، وكشف كواليس لقاؤه بمحمد صلاح.

وقال أشرف صبحي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "لدينا واحد من أهم 3 لاعبين في العالم وهو محمد صلاح".

وتابع أشرف صبحي: "محمد صلاح أكد للاعبين بذلا الجهد لإسعاد الشعب المصري".

واستطرد أشرف صبحي: "محمد صلاح طلب الاجتماع معي ومع رئيس اتحاد الكرة بعد مباراة مالاوي وتحدث عن ضرورة حماية اللاعب المحلي أثناء توقيع العقود كي يحصل اللاعب على مستحقاته في حال استغناء النادي عنه".

ولفت أشرف صبحي إلى أن محمد صلاح حريص على حقوق اللاعبين المحليين، مضيفا: "محدش ضد حد علينا أن نتكامل جميعا كوزارة رياضة ومنظومة كروية لمصلحة منتخب مصر".