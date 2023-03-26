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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعدما أخفته الصين.. اكتشاف الحيوان الرئيسي المتسبب في وباء كورونا

الصين
الصين

بعد ثلاث سنوات من انتشار كوفيد-19 وتفشيه في العالم، توصل العلماء أخيرا إلى الحيوان المتسبب في انتشار الوباء بعد تكهنات أحاطت بالخفافيش والقوارض.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، قال فريق من العلماء أنه أصبح لديهم أفضل دليل عن هذا الحيوان الذي تسبب في انتقال الفيروس المسبب لـ Covid-19 لأول مرة إلى الإنسان.

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ويقدم البحث معلومات عن سبب أسوأ جائحة في قرن من الزمان ، والذي أنتج العديد من النظريات المتنافسة التي لم يتم إثباتها أو دحضها حتى الآن.

فيما يشير أحدث تحليل إلى نوع معين باعتباره الأصل الحيواني المحتمل للفيروس، ويعتمد هذا التحليل على الأدلة التي تم جمعها قبل ثلاث سنوات من سوق ووهان الصيني، والتي كانت دائمًا نقطة محورية لتفشي المرض الأولي.

خلال الأيام الأولى من عام 2020 ، عندما كان كوفيد لا يزال مرضًا غامضًا ، أخذت المراكز الصينية لمكافحة الأمراض (CDC) عينات من السوق. المعلومات الجينية الواردة في تلك العينات لم يتم نشرها إلا مؤخرًا، مما مكّن فريقًا من الباحثين من فك شفرتها والإشارة إلى كلاب الراكون باعتبارها مضيفًا وسيطًا ينتقل منه المرض إلى البشر.

وأشارت الدراسة أن التحليل كشف أن الحمض النووي لكلاب الراكون ، وهي ثدييات برية تم بيعها حية في سوق اللحوم ، تم العثور عليها في نفس المواقع، هي سبب انتشار كوفيد-19.

فيما أشار تحليل بيانات عمرها ثلاث سنوات من سوق الحياة البرية في مركز تفشي المرض إلى أن كلاب الراكون `هي التي تسببت في انتشار كوفيد-19، لكن في البحث عن أصل التفشي أغلق السوق منذ فترة طويلة وقتلت أي حيوانات معروضة للبيع.

نفت الحكومة الصينية بشدة التلميحات بأن الفيروس نشأ في منشأة علمية ، لكن مكتب التحقيقات الفيدرالي يعتقد الآن أن هذا السيناريو هو الأرجح، كما تفعل وزارة الطاقة الأمريكية.

الحكومة كوفيد-19 الحياة البرية كورونا

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