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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. رقم خرافي لتكلفة حفل زفاف حسن شاكوش وتطورات خلاف تامر عبد المنعم ومحمد فؤاد

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة، أبرزها تصريحات حسن شاكوش وحمدي الميرغني.

 

رقم خرافي لتكلفة حفل زفاف حسن شاكوش

كشف حسن شاكوش خلال برومو برنامج العرافة عن تكاليف حفل زفافه، الذي تم مؤخرا.

وقال حسن شاكوش خلال البرومو، إن حفل زفافه تكلف 4 ملايين و200 ألف جنيه.

 

حمدي الميرغني: مراتي مسيطرة جدا.. وأكل أمي أحلى بكتير


استضافت الإعلامية دعاء صلاح  نجم الكوميديا حمدي الميرغني  فى ثالث حلقات برنامج" The Nine Show " والذي عرض على قناة الشمس .

تحدث "حمدي الميرغني " عن زوجته الفنانه إسراء عبد الفتاح قائلا.


في ذكرى وفاة وداد حمدي.. اعتزلت الفن 3 مرات ورحلت بطريقة مأساوية

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة وداد حمدي التي كان لها قصص كثيرة مؤثرة، ونرصد أبرز محطات حياتها.

وداد حمدي، كان لها مشية معينة ميزتها عن غيرها، وشاركت في عدد كبير من الأعمال الفنية التي وصلت إلى


تامر عبدالمنعم: خلافاتي مع محمد فؤاد لم تنتهي ولو قابلت معتز مطر هضربه


تحدث الفنان تامر عبد المنعم، عن خلافاته مع الفنان محمد فؤاد، مؤكدًا أن الأمر خرج من بين أيديهم ولا يمكن حله بشكل ودي، كما أنه من المستحيل أن يتعاون مع فؤاد مرة أخرى في أي عمل فني.

حسن شاكوش حمدي الميرغني

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