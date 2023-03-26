أخبار الفن.. رقم خرافي لتكلفة حفل زفاف حسن شاكوش وتطورات خلاف تامر عبد المنعم ومحمد فؤاد

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة، أبرزها تصريحات حسن شاكوش وحمدي الميرغني.

كشف حسن شاكوش خلال برومو برنامج العرافة عن تكاليف حفل زفافه، الذي تم مؤخرا.

وقال حسن شاكوش خلال البرومو، إن حفل زفافه تكلف 4 ملايين و200 ألف جنيه.



استضافت الإعلامية دعاء صلاح نجم الكوميديا حمدي الميرغني فى ثالث حلقات برنامج" The Nine Show " والذي عرض على قناة الشمس .

تحدث "حمدي الميرغني " عن زوجته الفنانه إسراء عبد الفتاح قائلا.

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة وداد حمدي التي كان لها قصص كثيرة مؤثرة، ونرصد أبرز محطات حياتها.

وداد حمدي، كان لها مشية معينة ميزتها عن غيرها، وشاركت في عدد كبير من الأعمال الفنية التي وصلت إلى



تحدث الفنان تامر عبد المنعم، عن خلافاته مع الفنان محمد فؤاد، مؤكدًا أن الأمر خرج من بين أيديهم ولا يمكن حله بشكل ودي، كما أنه من المستحيل أن يتعاون مع فؤاد مرة أخرى في أي عمل فني.