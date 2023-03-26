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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"الوطن" العمانية: شح الموارد المائية من أهم مشاكل العديد من دول العالم

صدى البلد

   أكدت صحيفة (الوطن) العمانية، أن شح الموارد المائية يعد من أهم المشاكل التي ستواجِه العديد من دول العالم، وعلى رأسهم دول مجلس التعاون الخليجي، التي تعمل منذ عقود طويلة على تعزيز التعاون والتبادل العِلمي فيما بينها في مجال المياه.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأحد تحت عنوان "استعراض ينشد الاستدامة المائية" - أن الوضع الحالي للموارد المائية، على مستوى المنطقة والعالم، يحتم العمل على تحسين إدارة الموارد المائية، ما يعد اعترافا بقيمة المياه في حياة كافة الكائنات الحية على الكوكب، بالإضافة إلى دورها الملموس في إحداث التنمية الاقتصادية المطلوبة، حيث يشكل الحصول على الموارد المائية النظيفة والمأمونة والآمنة شرطا مسبقا أساسيا لازدهار المجتمعات، لذا تعمل معظم دول العالم على تحقيق إدارة مستدامة وعادلة للموارد المائية، والتي تعد أحد أهداف التنمية المستدامة لخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030.

وأشارت إلى أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أكدت أهمية المبادرات الهادفة إلى تعزيز التعاون والتبادل العلمي والتقني بين الدول في مجال المياه، وتوفير تقنيات المياه للدول النامية بِدونِ قيود وبأسعار تفضيلية؛ كونها مرتبطة بأساسيات الحياة، وذلك خلال مشاركتها في مناقشات مؤتمر الأمم المتحدة حول مستقبل المياه في العالم بنيويورك، والذي عقد استجابة لاستغاثة العديد من دول العالم التي تعاني من الجفاف والتصحر وندرة وشح المياه بسبب التغيرات المناخية.

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