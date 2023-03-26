أهمها المشي | روشتة طبية لمرضى الكوليسترول في شهر رمضان .. فيديو

عرضت فضائية " العربية " تقريرا يتضمن عدد من النصائح الهامة لمرضى الكوليسترول ، خلال شهر رمضان الكريم .

وقال الدكتور أحمد الخطيب ، استشاري طب الأسرة ، أن الصيام يتسبب بانخفاض الكوليسترول الضار ، وخطر الكوليسترول يتسبب في ترسبه على الشرايين .

ونصح الدكتور أحمد الخطيب بضرورة الاهتمام بـ تناول أدوية الكوليسترول ، خلال شهر رمضان ، والاكثار من السوائل في رمضان ، لأن السوائل تقلل من احتمالية حدوث الجلطات الدماغية ، وكذلك المشي لمدة 30 دقيقة عقب الإفطار مباشرة ، أو بعده بساعتين .

ونصح بأهمية تناول الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات ، والزيوت غير المشبعة ، والابتعاد عن السكر ، والملح .