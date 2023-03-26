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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أهمها المشي | روشتة طبية لمرضى الكوليسترول في شهر رمضان .. فيديو

مرضى الكوليسترول
مرضى الكوليسترول

عرضت فضائية " العربية " تقريرا يتضمن عدد من النصائح الهامة لمرضى الكوليسترول ، خلال شهر رمضان الكريم .

وقال الدكتور أحمد الخطيب ، استشاري طب الأسرة ،  أن الصيام يتسبب بانخفاض الكوليسترول الضار ، وخطر الكوليسترول يتسبب في ترسبه على الشرايين .

ونصح الدكتور أحمد الخطيب بضرورة الاهتمام بـ تناول أدوية الكوليسترول ، خلال شهر رمضان ، والاكثار من السوائل في رمضان ، لأن السوائل تقلل من احتمالية حدوث الجلطات الدماغية ، وكذلك المشي لمدة 30 دقيقة عقب الإفطار مباشرة ، أو بعده بساعتين .

ونصح بأهمية تناول الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات ، والزيوت غير المشبعة ، والابتعاد عن السكر ، والملح . 

الكوليسترول رمضان فضائية العربية الدكتور أحمد الخطيب استشاري طب الأسرة أدوية الكوليسترول

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